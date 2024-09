Wyjść poza zaprzaństwo i głupotę

RYSZARD GROMADZKI: Został pan udziałowcem nowego projektu politycznego, który ma na celu integrację różnych środowisk prawicowych. Czy to oznacza, że zrezygnował pan z zamiaru założenia własnej partii politycznej, co zapowiadał pan kilka miesięcy temu po odejściu z PiS?

JAN KRZYSZTOF ARDANOWSKI: Sprawa jest bardziej złożona. Prawica organizuje się na różne sposoby. Sporo małych partii politycznych – takich jak Federacja dla Rzeczypospolitej Marka Jakubiaka, Kukiz’15, której liderem jest obecnie Jarosław Sachajko, Stowarzyszenie Ruch Obrony Polaków Witolda Gadowskiego czy ugrupowanie zainicjowane przez Ruch Kontroli Wyborów Marcina Dybowskiego o nazwie Wolność i Dobrobyt, do którego zostałem zaproszony – się integruje. Te nowe próby organizowania się polskiej prawicy dają jakąś nadzieję, że wyjdzie ona z matni, w którą została wpędzona polityką PiS. Polityką wobec prawicy, która w konsekwencji doprowadziła do przegranej w wyborach.

Gra idzie o wielką stawkę, bo jeśli środowiska konserwatywne, patriotyczne, niepodległościowe czy odwołujące się do tradycji narodowej i chrześcijańskiej chcą liczyć się w krajowej polityce, chcą mieć możliwość walki w wyborach o odzyskanie władzy i zatrzymanie procesu niszczenia państwa dokonującego się rękoma obecnie rządzącej koalicji Donalda Tuska, to muszą doprowadzić do skutecznej integracji szerokiego spektrum środowisk prawicowych.