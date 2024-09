Gra wywiadów w zielone

#WARTO || Wracam do wypowiedzi dr. Grzegorza Chociana w Polsacie, gdzie przyznał, że służby niemieckie chciały go zwerbować, że odmówił i zgłosił to ABW.

Rozmowa dotyczyła powodzi i wpływu organizacji ekologicznych na blokowanie inwestycji hydrotechnicznych. Kilka miesięcy temu pisałem o roli "walczącej o klimat" fundacji Frank Bold w zablokowaniu wydobycia węgla przez kopalnię Turów.