"Desant" koalicji na Totalizator Sportowy. Kadrowa rewolucja w spółce

Totalizator Sportowy ma nowych dyrektorów w 13 regionach Polski. Osoby na tych stanowiskach mogą zarobić nawet ponad 20 tys. zł miesięcznie – podał w poniedziałek Onet. Totalizator to spółka, która w pełni należy do Skarbu Państwa i podlega Ministerstwu Aktywów Państwowych. W 2023 r. osiągnęła przychody w wysokości ponad 52 mld zł i zarobiła 353 mln zł.

Wielka kadrowa miotła

Zmiana władzy w kraju oznaczała wymianę kadr w Totalizatorze Sportowym. Atrakcyjne posady otrzymały osoby powiązanie politycznie z nowym rządem. "Kadrowa miotła nowego rządu dotarła tu w lutym 2024 r. Wtedy to z funkcji odwołany został dotychczasowy prezes Olgierd Cieślik. Na jego miejsce wkrótce trafił Rafał Krzemień, doświadczony menedżer, wcześniej pełniący kierownicze stanowiska m.in. w Poczcie Polskiej, Polskim Holdingu Nieruchomości, czy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W krótkim czasie odnowiony został cały zarząd Totalizatora" – opisuje Onet.

"W Totalizatorze Sportowym od początku roku zostali odwołani wszyscy dyrektorzy oddziałów terenowych — łącznie 17 osób. W znacznej części — choć nie w całości — były to osoby, które objęły te stanowiska w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ich fotele nie pozostały długo puste. Nowi dyrektorzy pojawili się w 13 regionach. W większości są to działacze partyjni i osoby związane z obecnym obozem władzy" – czytamy. Według nieoficjalnych ustaleń, otwartych konkursów na dyrektorskie stanowiska nie było.

Polityczne konotacje

I tak na przykład Bartosz Piech, nowy szef oddziału terenowego Totalizatora Sportowego w Lublinie, to wieloletni powiatowy radny z Janowa Lubelskiego i znany działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego w regionie. Z kolei w łódzkiem Totalizatorem zarządza lokalny radny związany z PSL. To Michał Małecki, członek zarządu powiatu piotrkowskiego. Małecki w ostatnich wyborach w kwietniu tego roku dostał się do rady powiatu z pierwszego miejsca na liście Trzeciej Drogi.

Dyrektorem kieleckiego oddziału Totalizatora Sportowego został związany z Koalicją Obywatelską przewodniczący Rady Miasta w Kielcach Karol Wilczyński. Wcześniej Wilczyński był wicedyrektorem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Jego zastępcą na nowym stanowisku jest z kolei Sebastian Nowaczkiewicz, były wójt podkieleckich Nowin, związany z Polskim Stronnictwem Ludowym.

W Rzeszowie z kolei dyrektorską posadę objął kolejny działacz Koalicji Obywatelskiej, Sławomir Czwal. To były wicestarosta niżański, były prezes okręgowej mleczarni w Stalowej Woli, a obecnie radny Rady Miejskiej w Nisku.

