"To nie jest cyrk". Terlecki wyłączył mikrofon Rzepeckiemu

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy, które mają zacząć obowiązywać od 2019 roku, zakładają stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz wprowadzenie dodatkowej opłaty emisyjnej. Celem ma być ochrona środowiska poprzez ograniczanie szkodliwej emisji.

W czasie debaty na mównicę sejmową wszedł poseł Kukiz'15, Łukasz Rzepecki. Miał ze sobą rekwizyt – pusty kanister, na którym za pomocą grafiki zobrazował, jak będzie wyglądał skład ceny litra paliwa po wprowadzeniu nowej opłaty. Kiedy tylko zaczął mówić, prowadzący obrady wicemarszałek Ryszard Terlecki wyłączył mu mikrofon, strofując posła. – To nie jest cyrk panie pośle – powiedział Terlecki.

Rzepecki kontynuował swoje wystąpienie, pomimo wyłączonego mikrofonu.

Rzepecki przypomniał na Twitterze, jak Jarosław Kaczyńskie w 2011 r. wystąpił na konfernecji prasowej z niemal identycznym kanistrem. "Panie Marszałku @RyszardTerlecki twierdzi Pan, że to co robił Pan Prezes Jarosław Kaczyński, to cyrk?" – napisał poseł.