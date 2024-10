Skoda Scala Selection 1.0 TSI 115 KM

Do testów wzięliśmy Scalę już po liftingu, podczas którego Czesi nie tylko unowocześnili wygląd zewnętrzny auta (model ten wygląda już naprawdę ładnie), lecz także wykrzesali z trzycylindrowego silnika 1.0 TSI nieco więcej mocy (zamiast 110 to już 115 KM). Maksymalny moment obrotowy to 200 Nm. Skrzynia biegów: manualna sześciobiegowa. Scala, czyli auto, które ma 4365 mm długości, 1988 mm szerokości (z lusterkami) i 1471 mm wysokości, od zera do setki przyspiesza w 9,5 s.