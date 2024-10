Naruszono tajemnicę obrończą? Jest ruch prokuratury ws. Palikota

Komunikat w tej sprawie pojawił się w poniedziałek na stronie Prokuratury Krajowej.

Sprawa Palikota: Złamano tajemnicę obrończą? Prokuratura wszczyna postępowanie

"W Wydziale Spraw Wewnętrznych PK z urzędu wdrożone zostało dziś postępowanie sprawdzające w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi możliwości naruszenia tajemnicy obrończej w toku śledztwa prowadzonego m.in. przeciwko Januszowi Palikotowi" – poinformowała PK. Jak wyjaśniono, w toku postępowania sprawdzającego prokurator uzyska odpowiednią dokumentację, zwłaszcza w zakresie czynności mogących naruszyć tajemnicę obrończą, a także przesłucha w charakterze świadka osoby składające zawiadomienia.

"Celem postępowania sprawdzającego jest ustalenie, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, co z kolei warunkuje możliwość wszczęcia śledztwa. W realiach niniejszej sprawy oznacza to konieczność ustalenia, czy mieliśmy do czynienia z tajemnicą obrończą lub adwokacką, a jeśli tak, to czy tajemnica ta została naruszona" – czytamy.

Z informacji przekazanych w komunikacie wynika, że postępowanie prowadzone jest w kierunku przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego dotyczącego przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków i przestępstwa z art. 267 Kk traktującego o uzyskaniu dostępu do informacji bez uprawnienia poprzez przełamanie lub ominięcie zabezpieczeń.

Jak podkreślono, decyzja o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa powinna zostać podjęta w ciągu 30 dni.

Pełnomocnicy Palikota oskarżają CBA i prokuraturę

Pełnomocnicy Janusza Palikota zarzucają CBA i prokuraturze naruszenie tajemnicy adwokackiej. Według mec. Jacka Dubois, po zatrzymaniu byłego posła funkcjonariusze CBA zarekwirowali jego telefon, a zawarta w nim korespondencja z nim trafiła do prokuratury. W ten sposób, w ocenie mecenasa, doszło do złamania tajemnicy adwokackiej i przekroczenia uprawnień.

"Skierowałem do Prokuratora Generalnego Pana Adama Bodnara pismo, w którym proszę o pilne wyjaśnienie sytuacji związanej ze złamaniem tajemnicy obrończej i adwokackiej. Adwokat Jacek Dubois zawiadomił mnie o tym, że w jego ocenie w toku postępowania karnego prowadzonego przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu przeciwko Panu Januszowi Palikotowi miało miejsce naruszenie tajemnicy obrończej, w ten sposób, że wykonując w toku postępowania karnego oględziny nośnika zabezpieczonego u podejrzanego prokurator uzyskał dostęp, zapoznał się, a następnie w postępowaniu karnym na posiedzeniu sądu rozpoznającego wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wykorzystał informacje będące korespondencją pomiędzy obrońcą a jego klientem, które stanowią tajemnicę obrończą" – przekazał prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. "Szanujemy tajemnicę obrończą. Sprawa zostanie wyjaśniona" – zapewniono w późniejszym oświadczeniu prokuratury, zamieszczonym na portalu X.

