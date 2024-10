Zielińska przekazała, ile rząd planuje przeznaczyć na transformację energetyczną. Olbrzymia kwota

– Nakłady inwestycyjne, które są wymagane – tu pokazujemy bardzo konkretne dane. 792 mld zł to prognozowane nakłady inwestycyjne – nie tylko ze środków publicznych, oczywiście ze środków prywatnych również – do roku 2030. Ale uwaga: ponad połowa z tej kwoty jest już dzisiaj zawarta w planach, dofinansowaniach i programach wsparcia unijnych dla tylko wsparcia energetyki i tylko wsparcia transformacji w naszej perspektywie finansowej do roku 2027 – powiedziała Zielińska podczas konferencji prasowej.

– Więc patrząc na tę kwotę, miejcie państwo z tyłu głowy również kwotę 539 mld zł, którą mamy zabezpieczoną tylko w środkach unijnych na transformację właśnie w okresie do 2027 roku – dodała.

Kosztowna transformacja

W prezentacji resort przypomniał kwoty z funduszy europejskich dostępne na transformację do 2027 r. (na łączną kwotę 539 mld zł):

* 140 mld zł – Connecting Europe Facility – CEF

* 115 mld zł – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

* 103 mld zł – FEnIKS – Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko

* 51 mld zł – Społeczny Fundusz Klimatyczny (SCF)

* 40 mld zł – Fundusz Innowacyjny (z dochodów ze sprzedaży EUA)

* 35 mld zł – FENG – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* 55 mld zł – Fundusz Modernizacyjny (ze sprzedaży 2 proc. puli uprawnień do emisji CO2)

"Także to jest kolejna, mam nadzieję, dobra wiadomość i mam nadzieję, że to zdejmie z nas obawy, że transformacja jest zbyt kosztowna, że może nas na nią nie stać. Jest dokładnie odwrotnie – to jest ten moment, kiedy możemy, mamy szansę i musimy ją przeprowadzić" – podsumowała wiceminister.

Scenariusz aktywnej transformacji zakłada m.in. zwiększenie udziału OZE zainstalowanych w systemie elektroenergetycznym do 59 proc. w 2030 r. z 43 proc. w 2023 r., a także redukcję emisji gazów cieplarnianych do 50,4 proc. do 2030 r. Konsultacje publiczne potrwają do 15 listopada.

Czytaj też:

Zaskakujący sondaż CBOS. To kolejny niepokojący sygnał dla TuskaCzytaj też:

Nowe, radykalne wymogi UE wobec przedsiębiorców. Warzecha: Wyżyny idiotyzmu