Piłkarz zawieszony za odmowę podpisu tęczowej koszulki

33-letni napastnik drużyny VfL Wolfsburg został zawieszony przez władze klubu po tym, jak odmówił złożenia podpisu na koszulce, na której znajdował numer oraz herb zespołu w tęczowych barwach. Inicjatywa miała promować różnorodność i tolerancję. Według "Bilda", Behrens miał być kilkukrotnie namawiany na to, aby złożyć swój podpis, jednak zawsze odmawiał. Jak zauważają dziennikarze, robił to używając niecenzuralnych słów. Miał m.in. powiedzieć, że nie podpisze "tego gejowskiego g***a".

Oburzenie w Niemczech

Zachowanie piłkarza wywołało oburzenie w klubie i było szeroko komentowane w Niemczech. Tamtejsze media piszą o "homofobicznym skandalu" Gracz został wezwany do złożenia wyjaśnień przed dyrektorem sportowym zespołu Sebastianem Schindzielorzem. Mimo tego, że Behrens przeprosił za całą sytuację, to finalnie i tak został zawieszony.

– Moje spontaniczne wypowiedzi były bardzo niewłaściwe. Chciałbym za nie przeprosić. Sprawa została wewnętrznie omówiona, proszę zrozumieć, że nie będę komentował jej szerzej – powiedział zawodnik w rozmowie z "Bildem".

Klub w oficjalnym oświadczeniu podkreślił, że takie stwierdzenia są niezgodne z jego wartościami, które promują różnorodność i tolerancję. "Podczas wewnętrznego spotkania padły oświadczenia, które nie były zgodne ze stanowiskiem VfL Wolfsburg. Incydent został natychmiast rozpatrzony wewnętrznie” – napisano w oświadczeniu.

Napastnik nie był podstawowym zawodnikiem drużyny "Wilków". W tym sezonie zagrał jedynie 42 minuty. Jak spekulują dziennikarze, możliwe, że jego zawieszenie potrwa aż do zakończenia tegorocznych rozgrywek ligowych. Co więcej, jego kontrakt z VfL Wolfsburg wygasa z końcem sezonu, co sprawia, że jego przyszła pozycja w klubie jest niepewna.

