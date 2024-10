"Nieudacznicy i beztalencia". Kurski reaguje na doniesienia o TVP i Polsacie

"Co najmniej 360 mln zł miała stracić telewizja publiczna na umowach zawartych z Polsatem w czasach rządów PiS. Obecna TVP zawiadomiła prokuraturę, która właśnie wszczęła w tej sprawie śledztwo" – podała w piątek "Wyborcza".

Według gazety chodzi o dwie umowy (z 2018 i 2021 r.), w których TVP i Polsat kupiły od siebie wzajemnie prawa do retransmisji meczów. Nowe władze telewizji publicznej uważają, że Polsat na tym dobrze zarobił, a TVP straciła.



"TVP zapłaciła Polsatowi za sublicencję na transmisje meczów siatkówki i piłki nożnej w sumie 90 mln euro. Dziś telewizja ocenia, że słono przepłaciła. Sama za prawa do meczów piłki nożnej UEFA dostała od Polsatu zaledwie 5 mln euro, znacznie poniżej wartości. Różnica na niekorzyść publicznej telewizji to 85 mln euro – 360-370 mln zł, w zależności od kursu" – czytamy w tekście.



Cytowane przez "GW" źródła z Woronicza twierdzą, że negocjacje prowadzili bezpośrednio prezes TVP Jacek Kurski i właściciel Polsatu Zygmunt Solorz. Według rozmówców publikacji "to oczywiste, że tym samym kupiono sobie życzliwość Polsatu dla rządu PiS".

Umowy TVP i Polsatu. Kurski reaguje na doniesienia "Gazety Wyborczej"

Do zarzutów zawartych w tekście odniósł się w mediach społecznościowych Jacek Kurski. "Nieudacznicy i beztalencia którzy likwidują Telewizję Polską i zabijają jej oglądalność, od czasu do czasu, próbują sobie poprawić humor jakimś absurdalnym atakiem na sukcesy poprzedników" – napisał na portalu X.

twitter

"Tym razem do spółki z trollami Czuchnowskim i Kublik («Wyborcza» ujawnia: Na prawach do meczów przegrała TVP. Tak PiS kupował przychylność Polsatu, 18.10.2024) starają się obrzydzić temat, co do którego nawet wśród oponentów PiS panuje zgoda, że był oczywistym sukcesem Telewizji czasów dobrej zmiany czyli przywrócenie milionom Polaków darmowego dostępu do wysokogatunkowego sportu na otwartych antenach" – oświadczył Kurski.



Zapowiedział również szerszy komentarz do sprawy i podjęcie kroków prawnych wobec "oszczerców".

Czytaj też:

"Rozważamy podjęcie kroków prawnych". Cyfrowy Polsat wydał oświadczenie