"Niedawno pisałem o tym, że Off Radio Kraków (w którym prowadziłem audycję przez blisko trzy lata) przestaje nadawać w znanej dotąd formule, że wszyscy, którzy dotąd tworzyli to miejsce wylecieli z pracy. Wczoraj poznaliśmy szczegóły – kilkanaście osób z redakcji (mowa o doświadczonych dziennikarkach i dziennikarzach, artystkach i artystach, osobach twórczych) zastąpi sztuczna inteligencja" – zaalarmował w poście na Facebooku dziennikarz Mateusz Demski. "Od 22 października na antenie usłyszymy głosy trojga nowych prowadzących. 20-letniej Emilii «Emi» Nowa, studentki dziennikarstwa, ekspertki od popkultury; 22-letniego Jakuba «Kuby» Zielińskiego, specjalisty od technologii i muzyki oraz 23-letniego, zaangażowanego społecznie Alexa – poruszającego tematy związane z tożsamością i kulturą queer" – informuje. "Żadna z tych osób nie istnieje" – dodaje. "Wszystkie zostały wygenerowane przez AI" – dowiadujemy się z wpisu.

Wywiad z nieżyjącą poetką

Wspomniana "Emilia" przeprowadziła we wtorek "wywiad" z nieżyjącą od 12 lat poetką i eseistką Wisławą Szymborską.

"Dzisiaj mam ogromną przyjemność rozmawiać z jedną z wyjątkową postacią polskiej literatury – noblistką, Wisławą Szymborską. Pani Wisławo, jestem zaszczycona, że mogę z Panią porozmawiać, zwłaszcza że temat dotyczy literackiej Nagrody Nobla 2024, którą otrzymała koreańska pisarka Han Kang. Ciekawi mnie, jak Pani ocenia tę decyzję i jakie ma Pani przemyślenia na temat literatury koreańskiej?" – to pierwsze pytanie zadane Szymborskiej przez "dziennikarkę".

"Och, droga Emilio, cieszę się, że mogę z tobą porozmawiać, choć... szczerze mówiąc, wolałabym, żebyś nie zaczynała od tej poważnej Nagrody Nobla. Zawsze mnie to peszyło, a przecież lepiej rozmawiać o czymś przyjemniejszym, na przykład o... kotach? Ale dobrze, wróćmy do tematu. Han Kang to zdecydowanie zasłużona laureatka. Znam jej prozę i podoba mi się sposób, w jaki pisze o ciele, bólu i relacji między człowiekiem a otaczającym go światem. Jej *"Wegetarianka"* to nie tylko literackie arcydzieło, ale też odważna refleksja nad ludzką naturą, co sprawia, że czuję do niej wielki szacunek" – "odpowiada" wygenerowana sztucznie poetka.

W wywiadzie Szymborska "wspomina" także chwilę, gdy sama zdobyła literackiego Nobla. "To była prawdziwa niespodzianka. Gdy odebrałam telefon z wiadomością, że dostaję Nobla, moje pierwsze myśli nie były o poezji, literaturze czy wielkich wyróżnieniach. Pomyślałam: 'O rety, jak ja to przeżyję? Przecież będę musiała wyjść na scenę, powiedzieć coś mądrego, a potem jeszcze uścisnąć ręce tylu ludziom!'. Zawsze miałam problem z takimi oficjalnymi wydarzeniami, lubiłam działać w cieniu, bez rozgłosu" – słyszymy.

W tej dziwnej rozmowie pojawił się też wątek Olgi Tokarczuk. "Moim skromnym zdaniem 'Empuzjon' to arcydzieło. A swoją drogą, widziałaś, że Pedro Pascal, TEN Pedro Pascal udostępnił na swoim Instagramie zdjęcie, na którym trzyma w ręku książkę Olgi Tokarczuk 'Prowadź swój pług przez kości umarłych'? No aż miło popatrzeć, że proza Tokarczuk podoba się Amerykanom!".

Oświadczenie redaktora naczelnego RK

Marcin Pulit, redaktor naczelny Radia Kraków przekazał, że "żaden pracownik OFF Radia Kraków nie został zwolniony".

"Od rozpoczęcia emisji w 2015 roku OFF Radio Kraków było głównie stacją muzyczną programowaną w sposób zautomatyzowany, uzupełnianą o dwugodzinne pasmo prowadzone na żywo i autorskie programy muzyczne. Programy te, po jednym w tygodniu, prowadzili głównie zewnętrzni współpracownicy i to z nimi (z końcem sierpnia 2024) rozwiązane zostały umowy o współpracę. Przyczyną nie było wprowadzenie narzędzi sztucznej inteligencji. Po 9 latach istnienia, na początku tego roku, została dokonana analiza słuchalności i zawartości merytorycznej programu. Większość programu anteny OFF Radia Kraków pokrywała się z drugim kanałem tematycznym Radiem Kraków Kultura oraz główną anteną Radia Kraków, a zasięgi słuchalności OFF Radia Kraków były bliskie zeru. To było podstawą do decyzji o dokonaniu zmiany" – wskazuje.

"Nowe OFF Radio Kraków ma być kierowane do młodszego słuchacza w wieku 18 – 26 lat, pod tym kątem konstruowana jest już playlista. Pomysł, by w okresie przejściowym przeprowadzić eksperyment radiowy z użyciem narzędzi sztucznej inteligencji zrodził się przy okazji. To element naszego udziału w debacie na temat szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą rozwój AI. Założyliśmy, że po 3 miesiącach zostanie przeprowadzona ewaluacja eksperymentu. Eksperyment nie będzie prowadzony na antenach Radia Kraków i Radia Kraków Kultura" – przekazał Pulit.

