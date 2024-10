Morawiecki: Sztuczna inteligencja to kolejny megaprojekt cywilizacyjny

Były premier odniósł się do dyskusji wokół rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. – Dopłaty do elektrycznych rowerów czy sztuczna inteligencja? Jeśli spojrzeć w budżet, to rząd wybrał to pierwsze. Nie żebym coś miał do rowerów elektrycznych, to bardzo fajna sprawa, ale o tym innym razem. Sztuczna inteligencja to technologia, która na naszych oczach, radykalnie zmienia świat. Nie ma przed nią ucieczki – wskazuje.

– To kolejna rewolucja technologiczna w naszej historii. AI, sztuczna inteligencja, niesie ze sobą różne zagrożenia, ale to jest także wielka, wielka szansa. Również dla Polski. Musimy ją wykorzystać, bo ten, kto będzie w czołówce wyścigu w AI, zyska ogromną przewagę nad innymi. Sztuczna inteligencja to kolejny megaprojekt cywilizacyjny, który wymaga kompleksowego podejścia rządu i konkretnych rozwiązań i konkretnych pieniędzy. Czytając weekendowe wydanie "Dziennika Gazety Prawnej" zgadzam się z zawartą tam tezą, że Polska potrzebuje piątki na rzecz AI – mówi Mateusz Morawiecki.

Zwrot w sprawie IDEAS NCBR. Rząd ogłosił decyzję

Afera wokół IDEAS NCBR wybuchła po tym, jak profesor Piotr Sankowski w konkursie na prezesa ośrodka badawczego przegrał z bliżej nieznanym w branży sztucznej inteligencji dr. Grzegorzem Borowikiem z NASK. Razem z Sankowskim z pracy dla IDEAS NCBR zrezygnowało sześcioro z ośmiorga członków rady naukowej składającej się ze światowej klasy naukowców.

Grupa badaczy i entuzjastów sztucznej inteligencji napisała do premiera Donalda Tuska list z prośbą o pilną interwencję w tej sprawie. Minister nauki Dariusz Wieczorek i wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski obiecali, że od razu przyjrzą się sprawie.

W czwartek ministrowie ci wystąpili na konferencji prasowej razem z prof. Sankowskim. Gawkowski powiedział, że sztuczna inteligencja jest przyszłością państwa, które chce być liderem cyfryzacji, a Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przechodzi kryzys. – Razem z ministrem Dariuszem Wieczorkiem i prof. Piotrem Sankowskim rozmawiamy, jak wyjść z kłopotu, bo niewątpliwie taki mamy. (...) Dziś te emocje gasimy – twierdził. Polityk zapewnił, że rząd będzie wspierał rozwój sztucznej inteligencji i badaczy, którzy się tą tematyką zajmują.

