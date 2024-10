Afera wokół IDEAS NCBR. "Nie maczałem w tym swoich rąk"

Afera wokół IDEAS NCBR wybuchła po tym, jak Sankowski w konkursie na prezesa ośrodka badawczego przegrał z bliżej nieznanym w branży sztucznej inteligencji dr. Grzegorzem Borowikiem z NASK. Razem z Sankowskim z pracy dla IDEAS NCBR zrezygnowało sześcioro z ośmiorga członków rady naukowej składającej się ze światowej klasy naukowców. Badacze i entuzjaści sztucznej inteligencji napisali do premiera Donalda Tuska list z prośbą o pilną interwencję w tej sprawie.

W rozmowie z money.pl do sprawy odniósł się minister nauki Dariusz Wieczorek. – Poprosiłem dyrektora NCBR o przedłożenie wszystkich dokumentów w tej sprawie. W poniedziałek będę się z nimi zapoznawał i wtedy będę mógł powiedzieć więcej – oznajmił.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski: Ja nie mogę rozstrzygać

Z kolei TVN 24 zapytał o sprawę wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.

W "Rozmowie Piaseckiego" wicepremier z ramienia Lewicy oznajmił, że w ub. weekend rozmawiał z prof. Sankowskim. – Wskazywałem kierunki, które mogą nas wspólnie połączyć. Potrzeba kilka dni, tygodni, które pozwolą na jakieś rekomendacje. Dobrzy polscy specjaliści z nauki będą mieli swoje miejsce – zapowiedział.

Zapytany, czy rozumie, dlaczego Sankowski stracił funkcję prezesa, odpowiedział: – Ja nie mogę rozstrzygać. Nie wiem, jak wyglądała sytuacja dotycząca decyzji Rady Nadzorczej. – Nie wiem, jak wyglądało zarządzanie spółką. Nie wchodzę w to. Trudno mi to powiedzieć jako ministrowi cyfryzacji – zaznaczył. Tłumaczył także, że nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądał konkurs na nowego prezesa. –Nie wiem i nie maczałem w tym swoich rąk – powiedział.

Dziennikarz zapytał, czy Sankowski może wrócić do IDEAS NCBR. – To nie jest pytanie do mnie. Myślę, że będzie w Polsce zagospodarowany i będzie miał swoje miejsce i będzie też rozwijał polską naukę – odparł wicepremier. – Zdaję sobie sprawę, że sztuczna inteligencja w Polsce będzie kosztowała i będzie kosztowała wiele więcej niż 28, 60 czy 100 milionów. Ale nie wiem, jak wyglądało zarządzanie spółką, nie wchodzę w to – podkreślił.

IDEAS NCBR

IDEAS (Intelligent Algorithms for Digital Economy) NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) to ośrodek badawczo-rozwojowy zajmujący się obszarem sztucznej inteligencji. Od momentu jego utworzenia przez NCBR w 2021 r. do końca czerwca 2024 r. jego prezesem był dr Piotr Sankowski. Jest on jednocześnie pomysłodawcą utworzenia takiej instytucji.

Czytaj też:

Afera wokół IDEAS NCBR. Prof. Sankowski wydał oświadczenieCzytaj też:

Jakie decyzje podejmuje sztuczna inteligencja w grach wojennych? Niepokojący wynik badania