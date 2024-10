Błaszczak: Wkrótce rachunki wystrzelą w górę

Polityk PiS opublikował wideo dot. wzrostu cen energii. – Sprawdziliście już, o ile wzrosły wasze rachunki? Przez to, że rząd Tuska zlikwidował tarcze energetyczne wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, ceny gazu mogą wzrosnąć nawet o 40 proc., a ceny prądu o 30 proc. Aby zatrzymać podwyżki, jeszcze przed wakacjami złożyliśmy obywatelski projekt ustawy "Stop podwyżkom od lipca". Zebraliśmy ponad 140 tys. Waszych podpisów po to, aby utrzymać niskie ceny gazu i prądu – przypomina Mariusz Błaszczak.

– A co zrobiła koalicja 13 grudnia? Wrzuciła nasz projekt do sejmowej zamrażarki. Zbliża się sezon grzewczy, wkrótce Wasze rachunki wystrzelą w górę. Musimy zrobić wszystko, aby zatrzymać podwyżki. Wystarczy, że Sejm przyjmie naszą ustawę. Pamiętajcie o tym, wywierajcie presję na posłach koalicji rządzącej, którzy są w parlamencie z Waszych okręgów. Razem zatrzymajmy podwyżki – apeluje na nagraniu szef klubu PiS.

Projekt PiS w "zamrażarce"

W odpowiedzi na podwyżki Prawo i Sprawiedliwość zainicjowało zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy "Stop podwyżkom". 9 czerwca politycy PiS poinformowali, że złożyli w Sejmie projekt wraz z podpisami. Zebrano ponad 140 tys. podpisów. Zakłada on, że podwyżek cen gazu i energii nie będzie.

– Dzisiaj była nadzieja na to, że projekt "Stop podwyżkom" będzie procedowany i przyjęty. Okazuje się, że niestety zadziałała tutaj zamrażarka. To znaczy przewodniczący komisji Ryszard Petru przekierował tę ustawę do podkomisji. To w praktyce oznacza zamrożenie i leżakowanie tej ustawy przez kolejne tygodnie, a może miesiące – mówił 11 września na konferencji prasowej w Sejmie poseł PiS Waldemar Buda.

– Na posiedzeniu połączonych komisji gospodarki i energii zwracaliśmy uwagę, że to, o czym zdecydowała większość koalicyjna powoduje wyraźny wzrost inflacji. Rada Polityki Pieniężnej, dzięki swojej rozsądnej polityce, sprowadziła inflację w marcu tego roku z 18,4 proc. do 2 proc., a więc inflacja znalazła się w celu inflacyjnym. Dwie decyzje rządu Donalda Tuska spowodowały gwałtowny wzrost inflacji – powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. – Pierwsza decyzja to rezygnacja z zerowego podatku na żywność. (...) Druga to odmrożenie cen energii – dodał.

