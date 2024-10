Błaszczak zapytany o ewentualną koalicję PiS z Konfederacją w przyszłości

Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak był w czwartek gościem w programie "Sygnały Dnia" w radiowej Jedynce. Wśród tematów rozmowy były m.in. planowane zjednoczenie PiS z SP, kwestia wyboru kandydata na prezydenta, sprawa immunitetu posła Marcina Romanowskiego oraz potencjalna współpraca z Konfederacją.

Kandydat PiS. Błaszczak: Ktoś, kto będzie miał szanse w drugiej turze

– Kandydat PiS to będzie ktoś, kto będzie dawał szansę zwycięstwa w drugiej turze z kandydatem koalicji 13 grudnia, a więc prowadzimy badania, rozmawiamy, konsultacje prowadzimy, natomiast pozwoli pan, że na temat szczegółów tych działań nie będę publicznie mówił – powiedział Mariusz Błaszczak. Zaznaczył, że decyzja nie została jeszcze podjęta.

– Mamy świadomość tego, że czas goni, ponieważ zostaliśmy pozbawieni finansowania przez Państwową Komisję Wyborczą. To zdecydowanie utrudni kampanię, dlatego że kandydaci będą nierówno traktowani. […] Wszystko na to wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwości będzie się opierać wyłącznie na darowiznach, za które jeszcze raz serdecznie dziękuję, no ale siłą rzeczy te pieniądze będą mniejsze niż kontrkandydatów – mówił Błaszczak.

Planowane połączenie z Suwerenną Polską

Polityk potwierdził też, że fuzja PiS i SP jest planowana. – Najważniejsze jest to, żeby osiągnąć cel, a tym celem jest jedność, gdyż jedność jest gwarancją tego, że oprzemy się zakusom koalicji 13 grudnia. To jest najważniejszy cel i ja jestem o tym głęboko przekonany, wiem o tym, że wolą naszych wyborców jest jedność. Jest połączenie obu środowisk, bo w jedności siła – powiedział jeden z liderów PiS.

– Są różne komentarze, ale sądzę, że przez jedność będziemy w stanie przedstawić alternatywę dla koalicji 13 grudnia. Wyborcy mówią politykom PiS wprost – bądźcie jednością, bo w jedności siła – dodał. Dopytywany odpowiedział, że nie jest to jeszcze fakt dokonany, ale najprawdopodobniej nastąpi to na nadchodzącym kongresie.

Koalicja z Konfederacją w przyszłości?

Zapytany o gotowość do ewentualnej szerszej koalicji w przyszłości, np. z Konfederacją, Błaszczak powiedział krótko, że PiS jest otwarty na współpracę ze wszystkimi, którzy podzielają poglądy i program PiS. Wymienił kilka przykładów poparcia dla wspólnych projektów, w tym CPK.

