Znany dziennikarz znika z anteny. "Wszystko kiedyś się kończy"

Robert Mazurek był jednym z pierwszych dziennikarzy, którzy dołączyli do nowego projektu Krzysztofa Stanowskiego – Kanału Zero. Wcześniej Stanowski i Mazurek współpracowali już razem w ramach Kanału Sportowego. Znany redaktor na co dzień związany jest też z RMF FM, gdzie prowadzi rozmowy w ramach porannego i popołudniowego cyklu.

W czwartek w mediach społecznościowych dziennikarza pojawiło się zaskakujące oświadczenie. Robert Mazurek poinformował, że rozstaje się z rozgłośnią. Zdradził, kiedy zniknie z anteny RMF FM.

Robert Mazurek żegna się z RMF FM. Wydał oświadczenie

"Rok, góra dwa lata – tyle sobie dawałem, gdy zaczynałem, tymczasem to już niemal dekada! Od dobrych kilku lat za każdym razem miał to być ten ostatni rok, ale jakoś nic z tego nie wychodziło" – napisał dziennikarz.

"Zasiedziałem się, lecz wszystko kiedyś się kończy, więc mam bardzo dobrą wiadomość: Z końcem 2024 roku kończę współpracę z RMF" – poinformował Robert Mazurek.

"Rozstajemy się w zgodzie i sympatii, a wszystkim Słuchaczom, Gościom i Współpracownikom serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia, bo jeszcze nie przechodzę na emeryturę, choć chętnie skorzystam z uroków późniejszego wstawania" – dodał.

twitter

– To była nasza wspólna decyzja, koniec roku to dobry moment na zakończenie pewnego etapu dla obu stron – coś się kończy, coś się zaczyna. Bardzo dziękujemy Robertowi za 8 lat współpracy z największą stacją radiową w Polsce – przekazał mediom prezes zarządu Grupy RMF Tomasz Ramza.

Terlikowski za Mazurka. "Nie mieliśmy żadnych wątpliwości"

Miejsce Roberta Mazurka w roli prowadzącego "Porannej rozmowy RMF FM" zajmie Tomasz Terlikowski – publicysta, felietonista i autor wielu książek. Terlikowski współpracuje z RMF-em od września 2021 roku.

– Tomasz Terlikowski to dziennikarz z wielkim dorobkiem i uznany publicysta. Doceniamy jak wielką rolę odgrywa w redakcji Faktów RMF FM, naszym dziale publicystyki oraz na antenie naszego Radia internetowego. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, by to jego wskazać jako nowego gospodarza Porannej Rozmowy w Radiu RMF. Cieszymy się, że podjął to wyzwanie – przekazał mediom Michał Rodak, dyrektor Informacji Radia RMF FM.

Czytaj też:

Dziennikarze odchodzą z TVN-u. Kolejne nowe nazwiska w TVP InfoCzytaj też:

Była gwiazda TVP w TVN. Wyniki mówią same za siebie