Dziennikarze odchodzą z TVN-u. Kolejne nowe nazwiska w TVP Info

W mediach publicznych pracuje coraz więcej nazwisk związanych z tą stacją. W ostatnim czasie z TVN Warner Bros. Discovery do TVP odeszła m.in. dziennikarka Sylwia Rosiewicz, która współtworzyła "Rozmowy o końcu świata". Z kolei we wrześniu na antenie TVP Info zadebiutowała Kamila Rachwalska przez wiele lat związana z TVN24 BiS i TVN24. Teraz serwis Wirtualne Media poinformował, że kolejne osoby odeszła z TVN24, żeby dołączyć do TVP Info.

Kolejni dziennikarze dołączają do TVP Info

Jak dowiedział się serwis, chodzi o trzy nazwiska.

Dagmara Langiewicz jest obecnie redaktorką oraz reporterką emisyjną w TVP Info. Dziennikarka wcześniej pracowała na podobnych stanowiskach w TVN24.

Michał Duszak otrzymał w Telewizji Polskiej posadę redaktora w audycji satyryczno-publicystycznej "Kwiatki polskie" TVP Info. W TVN24 pracował od 2006 roku m.in. jako redaktor i wydawca.

Jakub Jabłoński z kolei jest redaktorem w TVP Info, wcześniej m.in. był wydawcą oraz redaktorem zagranicznym w Grupie TVN.

Magdalena Śleziak też odeszła z TVN24

"Magdalena Śleziak dołączyła w sierpniu br. do redakcji TVP Info. Od tego czasu przygotowuje relacje live głównie z Warszawy. Wcześniej przez ponad siedem lat związana była z TVN24" – donosiły zaledwie kilka dni wcześniej Wirtualne Media.

Dziennikarka pracowała w TVN Warner Bros. Discovery przy ul. Wiertniczej od 2017 roku. Zajmowała stanowisko redaktorki, a później przygotowywała także materiały reporterskie do magazynu "Polska i Świat" oraz programu "Fakty po południu".

Olga Samsonowicz również pożegnała się ze stacją

W połowie października, w poranku TVN24 "Wstajesz i weekend", ku zaskoczeniu widzów, Olga Samsonowicz potwierdziła, że jest to jej ostatnie spotkanie z nimi w tym formacie. Szybko okazało się, że dziennikarka nie pojawi się w żadnym innym programie stacji. Wirtualne Media potwierdziły w biurze prasowym stacji, że prezenterka odchodzi z TVN Warner Bros. Discovery.

Olga Samsonowicz zaczęła pracę w TVN24 w listopadzie 2015 roku. Wcześniej współpracowała m.in. z Superstacją, TVP3 Warszawa czy iTV. Przygodę z kanałem informacyjnym zaczynała od roli reporterki, przygotowywała wejścia na żywo. Z czasem awansowała na prezenterkę. Poza serwisami informacyjnymi przy poranku TVN24 "Wstajesz i wiesz" oraz "Wstajesz i weekend" prowadziła m.in. "15 na żywo", "Teleserwis", "Strefę kibica" czy "Sylwester z TVN24".

