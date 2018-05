Premier: Polska musi się rozwijać równomiernie

Szef rządu w swoim wystąpieniu zaznaczył, że trzeba „spiąć Polskę siecią różnych dróg dojazdowych, lokalnych”. – To, na co położymy największy nacisk w najbliższym roku, dwóch, a jak nam zaufacie państwo, to również w kolejnych latach, to też drogi lokalne, węzły komunikacyjne, obwodnice takie, jak ta Kępna – mówił.

– Nie chciałbym, żeby wszystkie drogi prowadziły tylko do Warszawy. Chciałbym, żeby te drogi były gęstą siecią, te drogi lokalne powiatowe, gminne rozlokowane po całej Polsce – powiedział Morawiecki.