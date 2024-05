Premier spotka się z szefami służb. Chodzi o wpływy Rosji i Białorusi

"Zwołałem na jutro posiedzenie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Tematem domniemane wpływy rosyjskie i białoruskie w polskim aparacie władzy w poprzednich latach" – poinformował we wtorek na portalu X premier Donald Tusk.

Decyzja szefa rządu jest pokłosiem poniedziałkowych informacji dotyczących Tomasza Szmydta. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie poprosił o azyl polityczny na Białorusi.

Tusk: Nie możemy lekceważyć tej sprawy

Premier Donald Tusk przebywa we wtorek na Śląsku, gdzie ma miejsce wyjazdowe posiedzenie rządu. Polityk oznajmił, że w świetle tego, co przekazały mu służby, "nie mamy do czynienia z jakimś jednorazowym wyczynem, tylko ze sprawą, która ma swoje źródła długi, długi czas temu".

– Nie możemy lekceważyć tej sprawy. To nie jest kwestia obyczajowa, to nie jest kwestia medialnych sensacji. Musimy mieć świadomość, że służby, w tym przypadku białoruskie, pracowały z osobą, która ma dostęp bezpośredni do ministra sprawiedliwości, która była odpowiedzialna za niszczenie systemu sędziowskiego w Polsce, która miała dostęp do różnych niejawnych dokumentów, do których żaden wywiad nie powinien mieć za żadne skarby dostępu – powiedział szef rządu.

Polski sędzia poprosił o azyl na Białorusi

W poniedziałek na konferencji prasowej w Mińsku Tomasz Szmydt, sędzia II Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, przekonywał, że musiał opuścić Polskę, ponieważ nie zgadza się z działaniami władz w Warszawie względem Rosji i Białorusi.

Nie ustają spekulacje na temat tego, co było powodem zdrady sędziego. Niektórzy twierdzą, że Szmydt mógł współpracować z białoruskim lub rosyjskim wywiadem już od dłuższego czasu. Sprawę badają teraz służby. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo z paragrafu o szpiegostwo, a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – kontrolę, do jakich ściśle tajnych informacji Tomasz Szmydt miał dostęp jako sędzia.

Czym jest Kolegium do Spraw Służb Specjalnych?

Kolegium do Spraw Służb Specjalnych to organ opiniodawczo-doradczy w sprawach programowania, nadzorowania i koordynowania działalności służb specjalnych, takich jak: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Na czele kolegium stoi premier, a w jego skład wchodzą szefowie MSWiA, MSZ i MON, a także minister finansów, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz minister koordynator służb specjalnych. W posiedzeniu uczestniczą także szefowie służb.

