"Pisowskie państwo prześladuje pisarza?". Mocna odpowiedź Twardocha: Głupota ten kraj zabija

We wpisie zamieszczonym na Facebooku pisarz zwrócił się do dziennikarzy, którzy dzwonią do niego z prośbą o komentarz w sprawie wszczęcia przez prokuraturę w Poznaniu postępowania przeciwko niemu. "Otóż traktujący o tym postępowaniu, a zlinkowany dziś przez RAŚ na facebooku artykuł jest sprzed czterech lat" – wyjaśnił Twardoch, który jednak nie pozostawił suchej nitki na dziennikarzach, którzy kontaktowali się z nim w tej sprawie."Ja wiem, że jako dziennikarze zajmujecie się głównie pisaniem, ale no ku**a mać, umiejętność czytania i korzystania z kalendarza też może się Wam przydać, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym" – napisał oburzony.

Udostępniony dziś przez Ruch Autonomii Śląska artykuł dotyczył postępowania wszczętego przeciwko pisarzowi za wpis, jaki umieścił po decyzji Sądu Najwyższego, który ocenił, że Ślązaków nie można uznać za odrębny naród. Artykuł datowany jest na 25 lutego 2014 roku.Udostępnił go i skomentował m.in. Kamil Durczok.

Pisowskie państwo prześladuje pisarza?

Dziennikarze, to jednak nie jedynie adresaci wpisu Twardocha. "Państwu zaś, który na twitterze (twitter to piekło, tak btw) troskają się w tym kontekście, że "pisowskie państwo prześladuje pisarza", chciałbym również zalecić sesję z kalendarzem i niniejszym wyjaśnić, że to było w 2014, więc nie pisowskie, oraz nie państwo, tylko jeden pie***lnięty radny z Poznania, ani nawet nie prześladuje, tylko ku**a donosi o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Państwo polskie w postaci swojego wymiaru sprawiedliwości akurat to postępowanie zwyczajnie umorzyło" – czytamy we wpisie.

"W głupocie toniemy"

Pisarz kończy swój wpis mocną puentą: "To są niby bzdury, ale właśnie taka głupota, niestaranność, stadne reakcje, odruchy zamiast myślenia, brak profesjonalizmu i najbardziej elementarnych standardów czynią ten kraj Królestwem Groteski i Wielkim Księstwem Absurdu, państwem z dykty, społeczeństwem zaś dzikim. Głupota ten kraj zabija, w głupocie toniemy, w oceanie, albo raczej bagnie głupoty. Jeśli tylko możecie, to proszę, nie dolewajcie do tego bagna głupoty własnej".