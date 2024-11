TVP chce likwidować kanały. KRRiT powie "nie"?

Władze z Woronicza zaproponowały w projekcie Karty Powinności połączenie kanałów TVP Historia, TVP Dokument i TVP Nauka w stację TVP Wiedza, a także likwidację: TVP Kobieta, Alfa TVP, TVP Kultura 2, TVP Historia 2, TVP ABC 2. Powrócić miałby natomiast kanał TVP 4K.

KRRiT musi wydać decyzję w tej sprawie do 15 listopada. Z informacji, do których dotarł serwis Wirtualnemedia.pl, wynika, że regulator nie zaakceptuje projektu w takiej formie. To mocno pokrzyżuje plany Telewizji Polskiej.

TVP Historia i TVP Nauka do likwidacji. KRRiT nie wyda na to zgody

Prof. Tadeusz Kowalski, członek KRRiT, przekazał Wirtualnym Mediom, że w środę nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie Kart Powinności Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych na lata 2025-2029. Rada powróci do tego tematu 13. listopada. Problemem mogą okazać się niespójności dotyczące finansowania planów Telewizji Polskiej. W ocenie KRRiT media publiczne potrzebują na realizację misji blisko 3 mld złotych, podczas gdy wpływy z abonamentu radiowo-telewizyjnego wycenia się na 605 mln zł.

Prof. Kowalski zaznacza w rozmowie z Wirtualnemedia.pl, że w przypadku dalszego obowiązywania Kart Powinności, TVP nie będzie mogła zredukować liczby kanałów. Nadawca będzie więc musiał zmienić plany i dalej wypełniać zapisy z obowiązującego obecnie dokumentu.

Pomysł likwidacji m.in. TVP Historia jest bardzo źle oceniany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.

We wrześniu rada programowa Telewizji Polskiej wydała negatywną opinię ws. projektu korekty planów programowo-finansowych nadawcy publicznego na rok 2025. Jeden z jej członków, Krzysztof Luft, twierdził wówczas, że była to polityczna decyzja, ponieważ korekta dotyczyła mało znaczących drobiazgów. – Ta kosmetyka, o której mówi Krzysztof Luft jest związana między innymi z likwidacją 3 kanałów: TVP Historia, TVP Dokument i TVP Nauka. Takie działania są nieakceptowalne przez większość członków Rady Programowej – tłumaczył z kolei w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Wojciech Skurkiewicz, szef Rady Programowej TVP i senator PiS.

