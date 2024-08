Telewizja Polska tnie pasma regionalne. Zostanie minimum

Już 2 września Telewizja Polska pokaże zmienią ramówkę TVP3. Jak dowiedziały się Wirtualne Media, ośrodki regionalne będą produkowały 5 godzin programu dziennie zamiast dotychczasowych 6 godzin 20 minut. Nadawca tłumaczy, że cięcia były konieczne ze względu na złą sytuację finansową.

Cięcia w telewizji regionalnej. Będzie mniej programów

"Obecnie pasma regionalne na antenie TVP3 można oglądać w godz. 8.00-10.00, 14.30-15.00, 16.30-16.45, 17.00-20.00 i 21.25-22.00. Z naszych informacji wynika, że od poniedziałku 2 września będą nadawane tylko dwa bloki przygotowane przez ośrodki (15.30-19.30 i 21.00-22.00)" – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

Skrócenie pasma do 5 godzin mieści się w minimum, które zawarte jest w Karcie Powinności, zaakceptowanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Dokument wskazuje, że pasmo regionalne powinno potrwać od 5 do 8 godzin na dobę, a wspólne od 16 do 18 godzin.

TVP3 nie tylko ogranicza czas pasm regionalnych, ale również wprowadza duże zmiany w ramówce. Zniknie z niej m.in. program śniadaniowy "Dobrego dnia", a widzowie zobaczą w tym czasie "Poranek z TVP Info". Kanał ma też pokazywać nadawane na antenie kanału informacyjnego "Niebezpieczne związki" czy "Panoramę".

Telewizja regionalna kończy też z powtórkami tureckich i brazylijskich seriali. W ich miejsce pojawi się więcej treści newsowych i publicystycznych.

TVP3 tnie programy. "Ze względów ekonomicznych"

Nadawca publiczny tłumaczy te decyzje, przede wszystkim, kwestiami finansowymi.

"Decyzja ta była konieczna ze względów ekonomicznych, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji finansowej Telewizji Polskiej (zamrożenie środków z abonamentu RTV). Nowy kształt ramówki TVP3 istotnie zmniejszy koszty produkcji po stronie TVP i pozwoli spółce bardziej efektywnie korzystać z własnych zasobów. Ponadto decyzja ta oznacza większy porządek w ramówce TVP3 – dwa pasma lokalne dziennie dają większe możliwości przyciągnięcia i utrzymania widza. Telewizja Polska jest w trakcie restrukturyzacji" – wyjaśnia w komunikacie TVP.

