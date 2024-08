Ukraiński serial w miejsce znanej produkcji TVP. Co jeszcze się zmieni?

Telewizja Polska podzieliła się szczegółami nowej ramówki na pierwsze dni września. Z udostępnionych mediom informacji wynika, że widzów czeka sporo zmian.

W soboty, w paśmie od godz. 20.20, pojawi się nowy serial kryminalny "Profilerka". "To licząca 12 odcinków opowieść pełna tajemniczych zagadek, których rozwiązania podejmie się tytułowa bohaterka, Julia Wiger. W rolach głównych zobaczymy Wiktorię Gorodeckaję i Michała Czerneckiego" – opisano w komunikacie Telewizji Polskiej.

Nowa ramówka TVP. Ukraińska produkcja zastąpi znany serial

Publiczny nadawca proponuje swoim widzom również serial ukraińskiej produkcji – "Kawa z kardamonem". Grają w nim zarówno polscy, jak i ukraińscy aktorzy. Fabuła serialu oparta jest na bestsellerze "Melodia kawy w tonacji kardamonu" Natalii Hurnickiej. W roli głównej wystąpią Paweł Deląg i Olena Lavrenyuk. Serial będzie emitowany w soboty o godz. 17.35.

"Profilerka" oraz "Kawa z Kardamonem" w TVP1 nie pozostawiają już miejsca dla znanego i lubianego serialu "Komisarz Alex". Zostanie on przeniesiony do innego pasma i będzie pokazywany w piątki o godz. 21.05 (powtórki w niedziele o godz. 10.55).

Zmiany w Telewizji Polskiej. "Panorama" znika z TVP2

To jednak nie jedyne zmiany. Jak wcześniej poinformował serwis Wirtualne Media, Telewizja Polska przenosi "Panoramę" z TVP2 do TVP Info. Zmieni się również dzień i godzina emisji teleturnieju "Postaw na milion", który będzie pokazywany w piątki o godz. 22.00 a nie w czwartki 20.50, jak do tej pory.

W piątki o godz. 20.45 widzowie Telewizji Polskiej będą mogli z kolei zobaczyć nowy pogram "Cudowne lata", który poprowadzi Barbara Kurdej-Szatan.

Jeśli chodzi o nowości, co niedzielę, o godz. 17.55, w TVP pokazywany będzie format "Jak to się mówi – Kasia u Bralczyka" – autorski program znanego językoznawcy prof. Jerzego Bralczyka.

Od weekendu 7-8 września do ramówki TVP 2 wraca show "The Voice of Poland". Sezon 15. tego programu będzie emitowany w soboty od godz. 20.00 oraz powtórki w niedzielę od 11.40.

Czytaj też:

Szczere wyznanie byłej gwiazdy TVP. "To było okrucieństwo"Czytaj też:

Znana aktorka przerwała wywiad. Wyszła po pierwszym pytaniu