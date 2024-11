TV Republika rozbiła bank. Tylko jedna stacja była lepsza

Republikanin Donald Trump zdecydowanie pokonał w wyścigu prezydenckim kandydatkę demokratów Kamalę Harris. Biznesmen zdobył 295 głosów elektorskich, co daje mu pewne zwycięstwo i kolejną kadencję w fotelu prezydenta USA. Od środowego przedpołudnia do Trumpa spływają gratulacje z całego świata.

Wybory w Stanach Zjednoczonych budzą ogromne zainteresowanie również w Polsce. Wszystkie największe stacje telewizyjne na żywo relacjonowały to, co działo się w USA. Jak informuje serwis Press.pl, na podstawie danych Nielsen Media, spośród programów o wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, emitowanych we wtorkowy wieczór i środową noc, najwięcej widzów zgromadziła propozycja TVN 24. Tuż za nią znalazła się Telewizja Republika z niewiele słabszym wynikiem.

TV Republika w czołówce polskich telewizji. Wieczór wyborczy cieszył się ogromną popularnością

Pasmo "Czas decyzji. Ameryka wybiera" w TVN24 oglądało średnio 230 tys. widzów, co dało stacji udział w grupie ogólnej 4+ na poziomie 6,86 proc. W grupie komercyjnej 16-49 było to 4,80 proc., a w komercyjnej 16-59 – 5,29 proc. Program nadawano od godz. 23.00. Równolegle w TVN 24 BiS program oglądało 26 tys. osób (odpowiednio: 0,77 proc., 1,02 proc. i 0,93 proc.).

W Republice widzowie zobaczyli z kolei program specjalny – "Ameryka wybiera – wieczór wyborczy". Pasmo rozpoczęło się o godz. 22.58. Wieczór wyborczy w tej stacji śledziło aż 200 tys. widzów. W grupie ogólnej 4+ uzyskali 5,87 proc. W grupie komercyjnej 16-49 było to 3,93 proc., a w komercyjnej 16-59 – 4,23 proc.

Podium zamyka TVP Info. Pokazano tam program zatytułowany "Gra o Amerykę". Ruszył już o godz. 22.15. Format oglądało średnio 106 tys. widzów, przy udziałach 2,45 proc. w grupie ogólnej 4+, 1,80 proc. w komercyjnej 16-49 i 1,66 proc. w komercyjnej 16-59.

Program "Ameryka wybiera" w Polsat News trwał od 22.30. Śledziło go średnio 92 tys. widzów (2,32 proc., 2,11 proc. i 2,33 proc.). Od północy program pokazywał też kanał Wydarzenia 24. Tam oglądało go 41 tys. widzów (1,76 proc., 0,67 proc. i 0,89 proc.).

Stacja wPolsce24 pokazała pasmo "Bitwa o Amerykę – wieczór wyborczy". Program specjalny, który rozpoczął się o godz. 23.00, śledziło średnio 13 tys. oglądających (0,38 proc., 0,18 proc. i 0,22 proc.).

Jak zaznacza Press.pl, dane dotyczą emisji do godz. 2 w nocy.

