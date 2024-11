MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU

DO ZOBACZENIA | Czy historycyzm to wyłącznie naśladownictwo wcześniejszych stylistyk? Tytuł wystawy – „Plagiat wszech czasów. Historyzm w meblarstwie” – mógłby to sygnalizować, lecz prawdziwym jej celem jest udowodnienie, że tak nie jest.

Ekspozycja poświęcona przede wszystkim meblarstwu drugiej połowy XIX i początku XX w., ale na jego przykładzie ukazuje najważniejsze nurty inspirowane dawnymi stylami występujące wówczas w architekturze wnętrz i rzemiośle artystycznym.