Rumunia bliżej przystąpienia do strefy Schengen? Ma wsparcie Polski

Dzisiejsze polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe odbyły się z udziałem premierów Mateusza Morawieckiego i Vioriki Dăncili, a także ministrów obu rządów. Jest to pierwsze tego typu spotkanie międzyrządowe w stosunkach z Rumunią.

– Niezwykle się cieszę, że doszło do tych pierwszych, historycznych konsultacji międzyrządowych w Warszawie z bardzo szeroką delegacją z Rumunii. Jest to na pewno przełomowy dzień, kiedy uzgodniliśmy stanowiska w bardzo wielu sprawach, wielu tematach – mówił Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z premier Rumunii. – Trzeba (...) podkreślić, że współpraca polsko-rumuńska układa się niezwykle pozytywnie od wielu lat. Nawiązaliśmy dzisiaj do pewnych wspomnień historycznych, kiedy współpraca w obszarze gospodarczym, kulturalnym, militarnym bardzo dobrze układa się w okresie międzywojennym – dodał polski polityk.

Premier podkreślił również, że Polska wspiera ambicje Rumunii w zakresie przystąpienia do strefy Schengen.