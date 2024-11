Nowy obowiązkowy przedmiot w szkołach. "Bez względu na opinie"

Wraz z początkiem roku szkolnego 2025/2026 ze szkół zniknie Wychowanie do Życia w Rodzinie. W jego miejsce ma pojawić się nowy przedmiot – edukacja zdrowotna. Będzie on skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz klas I-III szkół ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia.

Edukacja zdrowotna. Nowacka: Nie obchodzi mnie, co boli Ordo Iuris

O nowy przedmiot pytana była w programie "Jeden na jeden" na antenie TVN24 minister edukacji Barbara Nowacka. Dziennikarz Konrad Piasecki zwrócił uwagę, że przeciwko jego wprowadzeniu protestuje m.in. Ordo Iuris, zapowiadając c że "jeśli zostanie wprowadzona edukacja zdrowotna i rodzice nie będą chcieli, żeby ich rodzice uczestniczyły w zajęciach dotyczących edukacji seksualnej, to będzie wspierało tych rodziców i broniło ewentualnie ich przed sądem".

Nowacka przekonywała, że edukacja zdrowotna będzie m.in. wsparciem w zakresie zdrowia psychicznego. Będzie dotyczyła także kwestii dotyczących diety, czy ruchu. Zaznaczyła przy tym, że program jest tworzony wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Sportu.

– Bardzo mi przykro, ale nie obchodzi mnie, co boli Ordo Iuris. Obchodzi mnie, żeby dziecko, które chodzi do szkoły, dostawało kompleksową wiedzę o swoim zdrowiu – oświadczyła szefowa MEN. – W takim kryzysie zdrowia psychicznego jesteśmy, że ja nie wiem, jak trzeba być bezwzględnym człowiekiem, żeby podburzać, żeby dziecko nie uczestniczyło w procesie edukacyjnym, który mu da podstawową odporność również na kryzysy psychiczne, który pokaże mu, jak zdrowo się odżywiać, jak stosować profilaktykę w swoim codziennym życiu, jak się badać, jak dbać o każde swoje zdrowie – psychiczne, fizyczne, seksualne – dodała.

"Będzie to przedmiot obowiązkowy"

Nowacka tłumaczyła ponadto, że zastępując WDŻ edukacja zdrowotna będzie znacznie szerzej obejmowała kwestie dotyczące zdrowia.

Podkreśliła, że "będzie to przedmiot obowiązkowy bez względu na to, co jedna czy druga organizacja będą uważały".

