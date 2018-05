Dekomunizacja w Warszawie. Sąd uchyla kolejne decyzje ws. zmian nazw ulic

Dzisiejsza decyzja sądu dotyczy zmian nazw ulic: Józefa Balcerzaka na Stanisława Kusznicy na Wrzecionie, Natalii Gąsiorowskiej na Władysława Poboga-Malinowskiego na Białołęce, Związku Walki Młodych na Andrzeja Romockiego „Morro” na Ursynowie, Antoniego Parola na Józefa Sawy Calinskiego na Wrzecionie, Mieczysława Fersta na ks. Władysława Gurgacza na Zaciszu, Małego Franka na Danuty Siedzikówny „Inki” na Woli, 1 Praskiego Pułku na Żołnierzy 1 Praskiego Pułku na Grochowie, 1 Praskiego Pułku na Władysława Raczkiewicza w Wesołej, Bolesława Gidzińskiego na Marka Nowakowskiego na Okęciu, Jana Szałka na Olgi Johann na Woli, Antoniego Kacpury na Stefana Melaka w Rembertowie, Zygmunta Modzelewskiego na Jacka Kaczmarskiego na Mokotowie, Henryka Jędrzejowskiego na rtm. Zbigniewa Dunin-Wąsowicza na Białołęce.

Jak podano w uzasadnieniu decyzji, decyzje wojewody Zdzisława Sipiera (PiS) nie zostały wystarczająco uzasadnione. Sędziowie zadecydowali, że w uzasadnieniu zabrakło m.in. jednoznacznego wskazania jak dawne nazwy ulic propagowały komunizm.

Wczoraj, Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zarządzenia wojewody mazowieckiego w sprawie zmian nazw 12 ulic w Warszawie, w tym alei Armii Ludowej na ulicę Lecha Kaczyńskiego. WSA uznał, że to samorząd ma autonomię do tego, żeby decydować, jak nazywają się poszczególne ulice i nie może być tak, że wojewoda będzie go "wyręczał". Podobnie jak dzisiaj, sąd orzekł bowiem, że decyzje wojewody co do nazw 12 ulic w stolicy zostały wydane z naruszeniem prawa, ponieważ Sipiera nie uzasadnił, dlaczego dotychczasowe nazwy podlegają pod przepisy ustawy dekomunizacyjnej i dlaczego należy je zmienić.

