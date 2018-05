Wpadka Piotrowicza? Media: Cytuje nieistniejący dokument

O jaki tekst chodzi? Piotrowicz cytuje "Instrukcję Carycy Katarzyny II", które według niego jest oryginalnym dokumentem liczącym sobie 200 lat. Polityk przywołuje jego fragmentu wskazując, że bardzo dobrze oddaje obecną rzeczywistość.

"Należy więc zdemoralizować ich do szpiku kości. Trzeba rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzieli i szarpali. Stworzymy tam nową oligarchię, która będzie okradać naród nie tylko z godności i siły głosząc przy tym, że wszystko co czyni, czyni dla dobra ojczyzny i obywateli" – oto jeden z fragmentów, który podczas spotkania z sympatykami PiS odczytał Stanisław Piotrowicz. Jak informuje Wirtualna Polska, polityk miał pytać: – Drodzy Państwo, czy dziś na naszych oczach nie realizuje się ta instrukcja?

Tymczasem dziennikarze sprawdzili, czy rzeczywiście cytowany przez szef sejmowej komisji sprawiedliwości tekst istnieje i czy jest oryginalny. Okazało się, że nie ma on pochodzić z "Instrukcji Carycy Katarzyny II", ale z... książki Waldemara Łysiaka, napisanej w 1990 roku. "Milczące psy" to powieść.

Poseł zapytany o komentarz do sprawy, odpowiedział: – Ja mam zapewnienia ze strony historyków, że to jest rzetelny dokument. A nawet jeśli to fikcja, to co w tym złego?