"Trudno o tym mówić w innych kategoriach, niż skandalu". Buzek o proteście niepełnosprawnych

– To zaprzecza nawet elementarnym prawom, człowiek, obywatela – tak o wydarzenia w Sejmie podczas protestu niepełnosprawnych Jerzy Buzek. – Także wypowiedzi, że nie możemy zaufać bohaterskim matkom tych dorosłych niepełnosprawnych, że będą uczciwie zarządzały pieniędzmi, to kompromitacja – ocenił polityk.

Według Buzka, podejście rządzących w kwestii niepełnosprawnych da się opisywać jedynie "w kategorii skandalu". – Cały czas słyszymy, że w budżecie są nadwyżki, że wszystko nadzwyczaj dobrze idzie, ale z tego trzeba wyciągać konsekwencje: pomagajmy, tym, którzy tego potrzebują, dorosłym niepełnosprawnym – stwierdził na antenie TVN24.

Europoseł PO odniósł się także do kwestii skromniejszego budżetu UE. Jego zdaniem, polscy politycy nie zrobili w tej sprawie wszystkiego, co powinni. – Żeby pozyskać więcej pieniędzy z unijnego budżetu, trzeba mieć konkretne propozycje – stwierdził w "Faktach po Faktach" były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Dodał, że samo "nie zgadzamy się" nie wystarczy. I dodał: – Jest zmiana koncepcji i zasad działania Unii. To jest kluczowy moment. To jest naprawdę decyzyjny moment, jeśli chodzi o przyszłość Unii.