Kukiz: Posłowie PiS dostają małpiego rozumu, bo nie ma wodza

Od kilku tygodni prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu. Jego czasowe wyłączenie z bieżącej pracy politycznej ma związek z operacją kolana. Według medialnych doniesień, były premier szybko nie powróci do pełnej aktywności.

W ocenie Pawła Kukiza, który był dziś gościem "Politycznego Graffiti" na antenie Polsat News, posłowie partii rządzącej zupełnie nie radzą sobie bez prezesa. – Co to jest za ustrój, kiedy szef partii rządzącej PiS-u, Jarosław Kaczyński leży w szpitalu, a posłowie tej partii – mówię z perspektywy obserwatora w Sejmie – zachowują się jak dzieci we mgle i dostają małpiego rozumu, bo nie ma wodza? – mówił lider Kukiz'15.

– Cóż to za ustrój, w którym los całego państwa leży w rekach jednej osoby? Czy to będzie Kaczyński, czy Tusk, czy to byłby Kukiz? – pytał polityk.