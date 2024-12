Afera Collegium Humanum. Dulkiewicz podjęła decyzję

Afera wokół Collegium Humanum dotyczy sprzedawania dyplomów, przede wszystkim MBA (Master of Business Administration). W sprawie zatrzymano byłego rektora uczelni. Nie wszyscy, którzy uzyskali dyplom na tej uczelni zrobili to w sposób bezprawny, ale już samo powiązanie z Collegium Humanum staje się w oczach opinii publicznej dyskredytujące.

Jak podało Radio Zet, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz miała nakazać członkom rad nadzorczych miejskich spółek, którzy posiadają dyplomy ukończenia Collegium Humanum, aby zdali państwowy egzamin. Ma chodzić o siedmiu osób z otoczenia prezydent – podało Radio Zet. Najbliższy państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych ma odbyć się 14 grudnia 2024 roku. Mają oni czas do końca pierwszego kwartału 2025 roku, aby potwierdzić swoje kwalifikacje państwowym egzaminem.

Decyzja "z troski"

Radio Zet zapytało urząd miejski w Gdańsku, ile osób z tytułem MBA uzyskanym na Collegium Humanum zasiada w radach nadzorczych spółek miejskich. Przekazano, że "wszystkie osoby zasiadające w radach nadzorczych spółek miejskich spełniają wymogi w niej zawarte. Urząd Miejski w Gdańsku nie finansował w żadnym stopniu studiów podyplomowych na Collegium Humanum".

– To są indywidualne decyzje studentów, którzy wybrali legalnie funkcjonującą uczelnię, legitymują się tytułem, który jest cały czas ważny i aktualny. Ale mając w pamięci to, że są wątpliwości co do sposobu funkcjonowania tej uczelni i że toczy się w tej sprawie postępowanie, postanowiłam z troski o majątek gminy zobowiązać tych ludzi do tego, by mieli kompetencje potwierdzone ponad wszelką wątpliwość państwowym egzaminem – wyjaśnia Dulkiewicz.

Według ustaleń rozgłośni, wśród osób, które muszą zdań egzamin państwowy, jest zastępca prezydent Gdańska, który w listopadzie otrzymał posadę w kolejnej radzie nadzorczej.

