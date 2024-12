Akcja ABW. Olgierd L. zatrzymany ws. rosyjskiej dywersji

Informację o zatrzymaniu 47-latka podał w czwartek rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński. "Dzisiaj funkcjonariusze ABW zatrzymali w Gdańsku 47-letniego Olgierda L. Po wykonaniu czynności procesowych mężczyzna zostanie przewieziony do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu” – napisał Dobrzyński.

Nowe informacje w sprawie. Rosyjski sabotaż?

Jak ustaliło radio RMF FM, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy zatrzymali Olgierda L., działali na polecenie prokuratorów prowadzących śledztwo ws. aktów dywersji i sabotażu dokonywanych na terytorium Polski z rosyjskiej inspiracji.

47-latek ma usłyszeć zarzuty w wielowątkowym postępowaniu dotyczącym podpalenia fabryki farb we Wrocławiu. Za usiłowanie dokonania tego aktu odpowiadał z kolei obywatel Ukrainy Serhij S.

Głos ws. zatrzymanego Olgierda L. zabrał premier Donald Tusk.

– Ma to związek z twardą przestępczością. Spodziewamy się także niestety niepokojącego kontekstu międzynarodowego, jeśli chodzi o tę sprawę. Prowadzi ją, od bardzo długiego czasu, prokuratura wyspecjalizowana w kwestiach szpiegostwa i twardej przestępczości – powiedział szef rządu.

Raport nt. Nawrockiego. Pada nazwisko Olgierda L.

W raporcie dotyczącym kandydata na prezydenta popieranego przez PiS, Karola Nawrockiego, na którego treść powołuje się Onet, napisano, że "głównymi postaciami narracji o uwikłaniach Nawrockiego mogą stać się Olgierd L., gangster skazywany m.in. za sutenerstwo i brutalne pobicia, jeden z najbardziej znanych swego czasu polskich neonazistów".

Jako drugą osobę wskazano Grzegorza H., o którym z kolei napisano: "członek nielegalnej organizacji Blood and Honour (Blut und Ehre – motto Hitlerjugend) kontaktujący się z najbardziej aktywnymi neonazistami z Europy".

Według raportu "L. i H., a także koledzy Nawrockiego z bokserskiego ringu powiązani są z gangiem motocyklowym Bad Company, którego trzon stanowią recydywiści".

