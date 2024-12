Bielan poleciał z misją do Waszyngtonu. Chodzi o ludzi Trumpa

O misji europosła PiS informuje "Super Express". Bielan ma dotrzeć do ludzi związanych z Donaldem Trumpem, aby pozyskać jak najwięcej informacji na temat sukcesu amerykańskiego polityka.

– Adam dogrywa tematy w kontekście kampanii prezydenckiej w Polsce i tego, jak poprowadzić do zwycięstwa Karola Nawrockiego. Podpatruje, radzi się w otoczeniu Trumpa i speców od kampanii, jak skutecznie pokonać Trzaskowskiego – mówi w rozmowie z "SE" osoba z PiS. – Adam przywiezie do nas sporą wiedzę o tym, jak Donald Trump wygrał wybory w Stanach i na pewno pomoże nam to w kampanii – mówi polityk największej partii opozycyjnej.

Kto zostanie prezydentem?

Tymczasem kandydat KO jest ponad dwa razy częściej wskazywany jako faworyt wyścigu prezydenckiego niż jego konkurent z PiS, wynika z najnowszego sondażu.

"Kto Pana/Pani zdaniem wygra wybory prezydenckie w 2025 roku?" – takie pytanie w sondażu dla Wirtualnej Polski postawiła pracownia United Surveys.

Na kandydata KO wskazało 50,4 proc. respondentów. Na kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało natomiast 27,0 proc. ankietowanych. 22,6 proc. respondentów ponadto zaznaczyło opcję "Nie wiem/Trudno powiedzieć".

Kandydaci w wyborach prezydenckich

Koalicja Obywatelska wyłoniła kandydata w drodze prawyborów. W głosowaniu członków PO i pozostałych ugrupowań współtworzących KO 22 listopada Rafał Trzaskowski dostał 74 proc. głosów, a Radosław Sikorski 25 proc.

Prawo i Sprawiedliwość o swojej decyzji poinformowało 24 listopada podczas konwencji w Krakowie. Karol Nawrocki nie należy do partii i został zaprezentowany jako "kandydat obywatelski". W trakcie swojego wystąpienia zapewnił, że jest gotowy reprezentować wszystkich Polaków.

Jako pierwsza swojego kandydata wskazała Konfederacja. Sławomir Mentzen od wielu tygodni prezentuje swój program na przed kampanijnych spotkaniach z wyborcami. Zapewnił m.in., że jako prezydent nie podpisze ani jednej ustawy podnoszącej albo komplikującej podatki

Start w wyborach ogłosili również poseł Marek Jakubiak oraz Szymon Hołownia z Polski 2050 który twierdzi, że jest "kandydatem niezależnym".

