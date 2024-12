Nawrocki ogłosił, kto będzie jego rzecznikiem prasowym. To znana dziennikarka

– Mam wielką przyjemność i ogromny zaszczyt przedstawić nową obywatelską rzeczniczkę obywatelskiego kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, panią Emilię Wierzbicki – oświadczył kandydat na prezydenta w trakcie spotkania w Tomaszowie Mazowieckim.

Emilia Wierzbicki będzie rzecznikiem Nawrockiego

Dotychczas Wierzbicki pracowała w mediach. Emilia Wierzbicki jest dziennikarką Telewizji Republika. Od 2016 r. prowadziła w tej stacji rozmaite programy, między innymi "Gwiazdy w Republice" oraz "Poza Polityką". Obecnie prowadzi poranny program "Wstajemy" oraz "Express Republiki".

Podczas spotkania w Tomaszowie Mazowieckim głos zabrała także przyszła rzecznik. – Bardzo Państwu dziękuję za to ciepłe przywitanie. Jestem wzruszona. Z tego miejsca chciałabym podziękować doktorowi Karolowi Nawrockiemu za zaufanie. Za to, że już teraz mogę być częścią drużyny pana Nawrockiego. Wiedzą Państwo, że bardzo intensywny czas przed nami. To jest dla nas ogromne wyzwanie, mnóstwo pracy. Dlatego będziemy przez całą kampanię potrzebowali Państwa wsparcia. Widzę, jak licznie przybyliście na to spotkanie i wiem, że damy radę. Zwyciężymy – powiedziała Wierzbicki, cytowana przez portal niezależna.pl.

Kandydaci na prezydenta

Lista kandydatów w wyborach prezydenckich w maju 2025 roku prezentuje się następująco: Rafał Trzaskowski (KO), Karol Nawrocki (popierany przez PiS), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Szymon Hołownia (Polska 2050), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) i Piotr Szumlewicz, który zapowiedział swój start na początku grudnia.

Najprawdopodobniej 14 grudnia kandydata oficjalnie ogłosi Lewica. Głównymi faworytkami są minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.

