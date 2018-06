Zbiegł z policyjnego konwoju. Policja poszukuje 27-latka

Sprawę ucieczki z konwoju wyjaśni wydział kontroli wewnętrznej wysłany. Z informacji do których dotarło RMF FM wynika, że mężczyźnie udało się oswobodzić z kajdanek podczas jazdy. Kiedy policjanci zatrzymali auto na parkingu przed sądem, a jeden z konwojentów otworzył drzwi, mężczyzna uciekł. Z ustaleń reportera RMF FM wynika, że mężczyzna uwolnił się z kajdanek podczas jazdy. Był on przewożony do Sądu Rejonowego w Ostródzie z zakładu karnego w Iławie.

Sąd Rejonowy w Ostródzie wydał list gończy za uciekinierem oraz zezwolił na publikacje jego wizerunku. Jest to Adam Żukowski, mieszkaniec Ostródy. Ma około 160 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, jest ogolony na łyso. Ubrany był w niebieski t-shirt, szare spodnie. Cechą charakterystyczną jest duży tatuaż na karku.

Wszystkie osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę na temat poszukiwanego proszone są o kontakt pod numerem telefonu alarmowego 112.

Jak podaje RMF FM, mężczyzna ten był skazany za włamania i kradzieże. Teraz miał być sądzony za kolejne włamania.