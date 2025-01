W Sejmie projekt ustawy antyhejterskiej. Na czym polega ślepy pozew?

W czwartek w Sejmie posłowie Polski 2050 i PSL Magdalena Sroka, Krzysztof Hetman, Michał Pyrzyk, Mirosław Orliński i Wiesław Różański przypomnieli założenia proponowanego przez Trzecią Drogę projektu "ustawy antyhejterskiej".

"Ustawa antyhejterska"

O szczegółach postulowanego rozwiązania mówił poseł Michał Pyrzyk. W projekcie założono trzy specjalne tryby postępowania cywilnego. Pierwszy jest prosty, bo wobec osób dotyczy osób, których tożsamość jest znana. Drugi osób anonimowych, czyli takich, których tożsamości nie znamy (instytucja ślepego pozwu), a trzeci ma dotyczyć dostawców usług cyfrowych, które pomimo prawomocnego orzeczenia sądu mówiącego, że zamieszczone zostały treści nieprawdziwe, nie usuwają tych treści. Wówczas roszczenie w trybie uproszczonym będzie mogło być skierowane przeciwko dostawcy usług cyfrowych.

Projektodawcy twierdzą, że ustawa nie ma na celu ograniczenia wolności słowa ani możliwości wyrażania krytyki, ale ma ograniczyć zjawisko "hejtu" i tak zwanej "mowy nienawiści" ze strony osób, które pozostają anonimowe.

Ślepy pozew

Projekt przewiduje wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego przepisów dopuszczających postępowanie w sprawie ochrony dóbr osobistych w sytuacji jeżeli do ich naruszenia doszło w internecie. Chodzi o postępowanie przeciwko osobom o nieznanej tożsamości. Osoba, która twierdzi, że została dotknięta hejtem będzie miała prawo złożenia do sądu tzw. ślepego pozwu.

Sprawy mają być prowadzone w sądach okręgowych. W myśl projektu poszkodowany w pozwie, zamiast imienia i nazwiska albo nazwy pozwanego, ma wskazywać "osobę nieznaną", wszystkie ewentualne informacje, jakie o nim posiada, a także dowody w postaci zrzutów ekranów.

Ślepy pozew powinien ponadto zawierać m.in. oznaczenie usługodawcy, za pośrednictwem którego doszło do rzekomego naruszenia dóbr osobistych oraz wskazanie w jaki sposób miało do tego dojść. W szczególności chodzi o podanie publikacji naruszającej dobra osobiste wraz z jej godziną i datą. Jeśli będzie to możliwe należy także podać nazwę profilu lub login pozwanego, także adresu URL.

Po złożeniu pozwu sąd w ciągu siedmiu dni będzie mógł wystąpić z żądaniem do usługodawcy, za pośrednictwem którego doszło do naruszenia dóbr osobistych, o nadesłanie wszystkich posiadanych danych pozwanego oraz o wskazanie danych przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, będącego dostawcą systemu teleinformatycznego, by także od tego przedsiębiorcy uzyskać dane pozwanego.

W sytuacji, gdyby dany podmiot nie przekazał tych informacji, sąd będzie mógł nałożyć na niego grzywnę w wysokości od 100 tys. do miliona złotych.

