Apartamencik prawem, nie towarem

Gwiazdor disco polo podzielił się przemyśleniami na temat dostępności takiej inwestycji dla przeciętnego Polaka. No bo skoro jego sytuacja finansowa na to pozwala, to przecież każdy ma tak samo. – To jest moje marzenie, żeby mieć tam swój apartamencik czy jakiś mały zgrabny domek – snuje plany osiedlenia się na Florydzie muzyk. Według Martyniuka zakup nieruchomości w tym słonecznym stanie USA jest na wyciągnięcie ręki (albo sięgnięcie do portfela) wielu Polaków. – Oczywiście, że stać Polaka na kupno. Różne są ceny, to nieprawda, że są jakieś tam ceny wygórowane.