Nikt nie zgłosił się po ciało Trynkiewicza. "Zalega w kostnicy"

Mariusz Trynkiewicz zmarł w czwartek 9 stycznia w oddziale szpitalnym, gdzie przebywał z uwagi na stan zdrowia. Informację podał jako pierwszy portal gostynin24.pl. – Potwierdzamy śmierć osadzonego – oznajmiła rzecznik prasowa dyrektora generalnego Służby Więziennej podpułkownik Arleta Pęconek.

Mariusz Trynkiewicz urodził się 10 kwietnia 1962 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego. W 1989 r. został skazany na karę śmierci, zamienioną później na 25 lat pozbawienia wolności, za zabójstwo czterech chłopców.

"Po śmierci Trynkiewicza wszyscy zastanawiali się kto i gdzie pochowa zbrodniarza. Jedynymi bliskimi osobami w jego życiu były 89-letnia bardzo schorowana matka i żona, z którą wziął ślub w zakładzie karnym w 2015 r. Ustaliliśmy jednak, że panie w ostatnim czasie nie miały kontaktu. Żona Trynkiewicza nie była w ogóle widywana na jego rodzinnym osiedlu w Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie), na którym mieszka matka. Niedołężnej już staruszce pomagali okoliczni mieszkańcy. Ludzie m.in. robili jej zakupy. Właśnie mija tydzień od śmierci Mariusza Trynkiewicza. "Fakt" ustalił, że zbrodniarz wciąż nie został pochowany. Zwłoki zalegają w chłodni jednego z zakładów pogrzebowych. Żadna z bliskich mu kobiet nie zgłosiła się po jego ciało, ani w sprawie organizacji pochówku" – podał "Fakt".

Możliwe, że pogrzebem mężczyzny będzie musiał zająć się areszt lub zakład karny, w którym ostatnio przebywał.

"Wampir z Piotrkowa"

4 lipca 1988 r. Trynkiewicz zwabił do swojego mieszkania 13-letniego Wojtka, którego zgwałcił i udusił, a zwłoki zakopał w lesie. 29 lipca 1988 r. mężczyzna, nazwany później "szatanem z Piotrkowa", zadźgał nożem 11-letniego Tomka, 12-letniego Artura oraz 12-letniego Krzysia. Ciała dzieci przeniósł do piwnicy, a następnie wywiózł do lasu i podpalił. Zwęglone zwłoki chłopców znaleziono kilka dni później.

11 lutego 2014 r. Mariusz Trynkiewicz zakończył odbywanie kary 25 lat więzienia i wyszedł na wolność. W kwietniu tego samego roku Sąd Apelacyjny w Rzeszowie uznał, że mężczyzna nadal zagraża innym i nakazał umieszczenie go w specjalnym ośrodku koło Płocka w województwie mazowieckim. Trynkiewicz był pierwszym pacjentem Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. 30 października 2015 r. wziął ślub. Przebywał w ośrodku ponad pięć lat, od kwietnia 2014 r. do września 2019 r., kiedy trafił ponownie do zakładu karnego za posiadanie pornografii dziecięcej. Sąd Rejonowy w Gostyninie skazał go na pięć lat i sześć miesięcy więzienia. Jednak zawiesił wykonanie kary do czasu zakończenia pobytu Trynkiewicza w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Czytaj też:

Nie żyje Mariusz Trynkiewicz. Był nazywany "szatanem z Piotrkowa"