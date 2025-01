"Nie zazdroszczę Bodnarowi". Sienkiewicz o rozliczaniu rządów PiS

– Może jestem trochę staroświecki, ale uważam, że prokuratura jest od stawiania zarzutów, sporządzania aktów oskarżenia i wysłania ich do sądów. Raporty to raczej sprawa think tanków czy organizacji pozarządowych – mówił Sienkiewicz w TVP Info.

Były minister kultury, obecnie eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej odniósł się w ten sposób do raportu Prokuratury Krajowej i wyników audytu 200 śledztw dotyczących rządów PiS. Zdaniem PK, w ponad 160 przypadkach dopatrzono się uchybień.



Sienkiewicz przekonywał, że za rządów PiS zbudowano "system, w którym cały aparat wymiaru sprawiedliwości miał służyć interesom Jarosława Kaczyńskiego". – Jednocześnie trudno jest nie zauważyć pewnej emocji społecznej, jaką jest zniecierpliwienie, dlaczego to (rozliczanie PiS – red.) tak długo trwa. Nie jestem przekonany do pisania raportów na tematy, co do których nasi wyborcy są od dawna przekonani. Wolę postawione zarzuty od raportów – zaznaczył.

Sienkiewicz: Ludzie zaczepiają mnie i pytają o rozliczenie PiS

Dalej mówił, że to "zniecierpliwienie" odczuwa na każdym kroku, że jest zaczepiany przez ludzi, którzy pytają, dlaczego rozliczenia są tak późno i jest ich tak mało.

– Jest cały splot czynników, który spowalnia proces rozliczenia PiS i w sposób nieuchronny to budzi zniecierpliwienie. Nie zazdroszczę ministrowi (sprawiedliwości, Adamowi – red.) Bodnarowi i prokuratorom tego ciśnienia społecznego. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest działanie, które jest zarzutami nie opisem sytuacji – stwierdził polityk KO.

Według ustaleń "Newsweeka" przed świętami szef MS Adam Bodnar miał usłyszeć od premiera Donalda Tuska słowa: "Albo rozliczenia przyspieszą, albo dostaniesz Giertycha na wiceministra i on cię zmotywuje".

