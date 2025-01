Stop edukacji włączającej! Jutro pikieta przed bramą Cytadeli Warszawskiej

Spotykamy się 21 stycznia 2025 r. przed bramą Cytadeli Warszawskiej przy ul. J. Jeziorańskiego 4, aby o 12.00 „powitać” ministrów edukacji krajów UE i wyrazić naszą niezgodę na globalne plany niszczenia oświaty. Przedstawiciele Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły przedstawią w języku polskim i angielskim odezwę skierowaną do ministrów edukacji oraz zapoznają opinię publiczną z kluczowymi zagrożeniami w oświacie" – piszą organizatorzy.

Destrukcja w edukacji jest dokonywana przez ideologiczną edukację włączającą oraz wdrażanie permisywnej edukacji seksualnej (m.in. poprzez przedmiot „edukacja zdrowotna”). Celem jest pozbawienie suwerenności narodowych systemów oświaty i stworzenie Europejskiego Obszaru Edukacji w ramach UE. Nieformalne spotkanie ministrów edukacji, które odbędzie się 21.01-22.01.2025 r. w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego (Cytadela Warszawska), ma być w całości poświęcone edukacji włączającej.

twitter

Minister edukacji Barbara Nowacka nie pozostawiła żadnych złudzeń podczas swoich wystąpień – polska prezydencja w Radzie UE będzie kolejnym krokiem w kierunku Europejskiego Obszaru Edukacji z jego ideologicznymi założeniami: edukacją włączającą i formowaniem unijczyków. Zapowiadała entuzjastycznie: „jednym z naszych priorytetów [prezydencji w oświacie] jest – edukacja włączająca (…). Polska prezydencja będzie pracować nad tym, by młodzi ludzie mieli jak największe zaufanie do projektu, jakim jest Unia Europejska”.

Nieformalne spotkanie ministrów edukacji poprzedza flagową konferencję prezydencji nt. edukacji włączającej, która odbędzie się w dniach 17-18.03. Jak czytamy na specjalnej stronie: „Będzie to doskonała okazja do uzupełnienia dyskusji politycznych, które odbyły się podczas nieformalnego spotkania ministrów edukacji organizowanego w ramach polskiej prezydencji w styczniu 2025 r. w Warszawie”. Wynika z tego jasno, że „dyskusje polityczne” na spotkaniu ministrów 21-22.01 będą miały istotny wpływ na dalsze losy edukacji w UE, a tym samym w Polsce, co budzi uzasadnione obawy opinii społecznej.

Edukacja włączająca [inkluzja], pod szyldem dostępnej szkoły dla wszystkich i zapobiegania wykluczeniu, ma docelowo zrewolucjonizować całą oświatę i stanowi poważne zagrożenie naszej narodowej suwerenności. Tematyka związana z edukacją włączającą jest mało znana opinii publicznej i przedstawiana bywa wyłącznie w samych superlatywach, jako „włączenie” uczniów niepełnosprawnych. Tymczasem jest to ideologiczny projekt inkluzji rozmaitych grup społecznych, w tym rzesz migrantów, i przebudowy całych społeczeństw na „włączające”.

W edukacji, poprzez implementowanie inkluzywnych rozwiązań finansowanych przez UE, dokonuje się spadek poziomu nauczania, pogłębia się chaos w szkołach i narasta wzajemna agresja uczniów. Zmniejszana jest liczba placówek specjalnych, pomimo narastających potrzeb, a szkolnictwo specjalne określa się krzywdzącym mianem „dyskryminującego”. Domagamy się realnej pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a nie deklarowanego utopijnego wsparcia poprzez metodę włączania do klas masowych.

Efektem dokonujących się procesów jest zmiana funkcji szkoły z edukacyjnej na opiekuńczo-terapeutyczną. Nauczyciele nie mogą przekazywać wiedzy, a wszyscy uczniowie ponoszą szkody.