Atak na księdza podczas kolędy. "Naruszono fizyczność i psychikę"

Do zdarzenia doszło podczas kolędy w sobotę, 18 stycznia. Poinformowano o tym w ogłoszeniach duszpasterskich na stronie internetowej Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu. "Przykro nam Was poinformować o incydencie, który miał miejsce na wczorajszej popołudniowej kolędzie, gdzie jeden z księży naszej parafii został potraktowany w brutalny sposób, naruszający jego fizyczność, psychikę i strój osoby duchownej. Podczas tego zajścia przy księdzu był obecny młody ministrant" –przekazano.

Proboszcz parafii, ks. Mirosław Miłek wyjaśnił w rozmowie z lokalnym portalem Sieradz Nasze Miasto, że zaatakowany został młody ksiądz, który w parafii pełni posługę od lipca ubiegłego roku. "Był w białej komży, czyli tak jak się chodzi podczas kolędy. Przed jednym z bloków został znieważony, ale szczegółów nie będę zdradzał, bo to bolesna dla nas sprawa. Zresztą coś takiego stało się nie po raz pierwszy" – poinformował proboszcz.

Ksiądz zwrócił się do wiernych z apelem o "zwracanie większej uwagi odnośnie tego, kto jest obecny na klatce schodowej lub przed klatką, aby kapłan z ministrantem mógł bezpiecznie odbyć wizytę duszpasterską w domach". "Zechciejmy to spotkanie potraktować jako okazję do spotkania braci wierzących w Jezusa Chrystusa" – zaapelowano w komunikacie opublikowanym na stronie parafii.

Tragiczny finał kolędy. Nie żyje 47-letni ksiądz

W ostatnim czasie to kolejna niepokojąca wiadomość dot. kolędy. Na początku stycznia ks. Andrzej Kaleta został potrącony przez tira, kiedy wracał z wizyty kolędowej. Zmarł w szpitalu. Informację o śmierci kapłana podała w środę diecezja koszalińsko-kołobrzeska.

"Kapłan zmarł 8 stycznia w godzinach południowych w szpitalu w Trzciance w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku. (...) Został potrącony przez samochód wracając z wizyty kolędowej" – napisano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej diecezji.

"Więcej informacji o Zmarłym i o jego pogrzebie podamy później. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!" – czytamy.

