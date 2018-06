"Byliśmy świadkami agresji matek, które powinny się spalić ze wstydu". Bernadeta Krynicka o proteście niepełnosprawnych

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Bernadeta Krynicka nie kryła swojego krytycznego stosunku do rodziców osób niepełnosprawnych, którzy wraz ze swoimi dziećmi przez 40 dni protestowali w Sejmie. – To nieludzkie i niegodne, że rodzice przetrzymują swoje dzieci – mówiła na początku maja. Podkreślała wówczas, iż nie wierzy w to, że niepełnosprawne dzieci same chciały przyjść do Sejmu. Krynicka podkreśliła, że sama jest matką dziecka niepełnosprawnego. Jej zdaniem protestujący wykorzystują i manipulują niepełnosprawnymi dziećmi.

Teraz ponownie posłanka zabrała w tej sprawie głos. Nie zabrakło mocnych słów.

– Byliśmy świadkami nowej odsłony Big Brothera z udziałem opozycji. Wszyscy to widzieli, jak się zachowywali opiekunowie osób niepełnosprawnych – mówiła dziś Krynicka. – Matka, która stosowała przemoc wobec własnego syna. Byliśmy świadkami agresji matek, wręcz transu kobiet, które powinny się spalić ze wstydu – dodawała.

Posłanka PiS wyraziła pogląd, że właśnie z powodu stosowanej wobec dzieci przemocy, protestem powinni się zainteresować Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. – W momencie, kiedy protestujący zostali odcięci od telewizora i palarni, matki stwierdziły, że ten protest jest zbyt niebezpieczny dla dzieci. Po czterdziestu dniach – podkreślała. Odnosząc się do zachowania matek Krynicka oceniła, że "to zakrawa na jakąś chorobę psychiczną".

