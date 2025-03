"Solidarność" reaguje na akcję CBA

W odniesieniu do dzisiejszego komunikatu Prokuratora Regionalnego w Gdańsku informujemy, że wbrew niektórym doniesieniom prasowym czynności funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczą jednej z organizacji międzyzakładowych zarejestrowanych w Regionie Gdańskim NSZZ Solidarność. W żadnym wypadku nie dotyczą całego Związku. We wtorek funkcjonariusze delegatury w Gdańsku Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działając na podstawie postanowienia prokuratora o żądaniu wydania rzeczy, przeprowadzili czynności m.in. w Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" oraz Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Morza Bałtyckiego z siedzibą w Redzie.

Agencji CBA zabezpieczyli dokumenty i elektroniczne nośniki danych. Śledztwo, które prowadzi Prokuratura Regionalna w Gdańsku, dotyczy podejrzenia żądania korzyści majątkowej w zamian za przyznanie dotacji na zakończenie działalności rybołówczej na Bałtyku. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyło jedno ze stowarzyszeń rybołówstwa.

Związek wydał komunikat

"Obecność funkcjonariuszy w siedzibie jednej z organizacji międzyzakładowych, a także w siedzibie Regionu Gdańskiego jako organu rejestracyjnego dla tej organizacji ma związek ze wszczętym w dniu 02.08.2024 r. przez Prokuratora Rejonowego w Lęborku, a następnie przejętym do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku śledztwem" – czytamy w komunikacie "S".

"Przedstawiciele Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność współpracują z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku oraz Centralnym Biurem Antykorupcyjnym w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wyjaśnienia sprawy" – podano.

Podejrzenie korupcji. Komunikat prokuratury

"Czynności zostały wykonane w związku z konieczność zabezpieczenia dowodów mających znaczenie dla ustalenia stanu faktycznego śledztwa o sygn. akt 2002-1. Ds. 3.2025 prowadzonego na podstawie zawiadomienia złożonego przez jedno ze stowarzyszeń rybołówstwa o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na żądaniu korzyści majątkowej wielkiej wartości w zamian za przyznanie armatorom [osoby prawne lub fizyczne eksploatujące własny lub wynajęty statek wodny – przy. red.] dotacji na zakończenie działalności związanej z rybołówstwem morskim na Bałtyku oraz powoływaniu się, przy tym na wpływy w instytucji państwowej, tj. o czyn kwalifikowany z art. 228 § 4 kk i inne" – czytamy w komunikacie gdańskiej prokuratury.

Śledztwo zostało wszczęte w dniu 2 sierpnia 2024 r. przez prokuratora rejonowego w Lęborku, a następnie przejęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku. Zabezpieczone dokumenty i przedmioty zostaną poddane analizie oraz ekspertyzie przez biegłych celem ujawnienia danych mających znaczenie dla toczącego się śledztwa. W zależności od ustaleń, zostanie podjęta decyzja co do dalszego kierunku postępowania.

