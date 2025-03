Jest zawiadomienie do prokuratury ws. "przychodni aborcyjnej" przy Sejmie

Miejsce o nazwie „Przychodnia Aborcyjna Abotak” rozpoczęło swoją działalność 8 marca w Warszawie. Zostało uruchomione przez osoby związane z organizacją Aborcyjny Dream Team.

Zgodnie z deklaracjami twórców placówki, ma ona na celu wykonywanie aborcji i dostarczanie kobietom tabletek poronnych.

Instytut Ordo Iuris zarzuca osobom prowadzącym „przychodnię” udzielanie pomocy w aborcji z naruszeniem przepisów ustawy, obrotu produktami leczniczymi bez zezwolenia oraz nielegalnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produktów leczniczych.

Sprawa trafi do sądu

Akt oskarżenia skierowany jest m.in. przeciwko Justynie Wydrzyńskiej – działaczce aborcyjnej, której proces w związku z podobnym przestępstwem toczy się w Sądzie Okręgowym dla Warszawy-Pragi.

Instytut przekazał także Komendzie Stołecznej Policji wniosek o dostęp do informacji publicznej w sprawie zaangażowania funkcjonariuszy w ochronę placówki.

Z doniesień medialnych oraz z informacji dostępnych na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych i na stronie internetowej "przychodni" wynika, że osoby odpowiedzialne za prowadzenie tego miejsca to kobiety związane z organizacją Aborcyjny Dream Team – Natalia Broniarczyk, Justyna Wydrzyńska i Kinga Jedlińska.

Aktywistki podczas konferencji prasowych i w wywiadach potwierdziły, że w placówce będą wykonywane aborcje farmakologiczne, poprzez które działaczki będą „pomagały” kobietom ciężarnym, naruszając obowiązujące przepisy.

Justyna Wydrzyńska została już wcześniej skazana za nielegalne udostępnienie tabletek poronnych kobiecie w ciąży bliźniaczej. W drugiej instancji Sąd Apelacyjny w Warszawie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Instytut Ordo Iuris zarzuca kobietom naruszenie art. 152 par. 2 Kodeksu karnego w związku z art. 124 i art. 125 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, w związku z art. 11 par. 2 k.k. Przepis Kodeksu karnego penalizuje pomocnictwo w aborcji z naruszeniem przepisów ustawy. Instytut wskazuje w zawiadomieniu, że może to być zrealizowane również poprzez działania wywołujące poronienie farmakologiczne.

Ordo Iuris zauważa, że aktywistki, przekazując informacje, jak uzyskać środki poronne, prowadząc instruktarz co do ich stosowania, dostarczając tabletki poronne kobietom ciężarnym, prowadząc kobiety bezpośrednio przy ich użyciu czy oferując miejsce, w którym kobieta ciężarna może wykonać aborcji, niewątpliwie udzielają pomocy w przerwaniu ciąży. Grozi za to do 3 lat więzienia.

Z kolei wspomniane artykuły ustawy Prawo farmaceutyczne zabraniają wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych bez zezwolenia i nielegalnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu nimi.

W zawiadomieniu wskazano również, że nic nie wskazuje, że działaczki aborcyjne posiadają zezwolenie na tego typu działalność oraz na import środków poronnych.

