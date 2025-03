Wiceminister ogłasza otwarcie przychodni aborcyjnej. "Pierwsza w Polsce"

"Pierwsza w Polsce przychodnia aborcyjna otwarta!" – oznajmiła Zielińska we wpisie opublikowanym w piątek na portalu X.

"Politycy nie dowieźli, więc dziewczyny wzięły sprawy w swoje ręce i teraz każdy konserwatywno-radykalny poseł będzie miał okazję dowiedzieć o aborcji wszystkiego, bo...klinika jest na wprost wejścia do Sejmu" – podkreśliła wiceszefowa resortu klimatu i środowiska.

Przychodnia aborcyjna AboTak powstała przy ul. Wiejskiej 9, nieopodal budynku parlamentu. Stoją za nią działaczki z Aborcyjnego Dream Teamu. Oficjalną datę otwarcia klinki wyznaczono na 8 marca, czyli w Dzień Kobiet.

"Działaczki z Aborcyjnego Dream Teamu nie mają zamiaru czekać na rządzących. Po słowach Donalda Tuska o tym, że za tej kadencji Sejmu nie ma szans na zmianę restrykcyjnego polskiego prawa antyaborcyjnego, postanowiły działać i spełnić marzenie zarówno swoje, jak i wielu osób w potrzebie" – czytamy na portalu magazynu "Vouge".

– Skoro w tej chwili nie możemy szeroko otworzyć tej bramy z powodu braku większości w Sejmie, otwieramy furtki. Nie chcę, żeby to zabrzmiało dwuznacznie, ale szukamy takiego sposobu działania, oczywiście zgodnego z prawem, które w praktyce umożliwi dostęp do legalnej aborcji kobietom, które z różnych powodów do tej aborcji powinny mieć prawo. I dlatego przygotowaliśmy wytyczne – mówił premier na konferencji prasowej w sierpniu ub.r.

Jak tłumaczył, lekarze "będą czuli, że kiedy staną po stronie kobiety, to prokuratura będzie także po stronie kobiety, a nie po stronie tych bezdusznych i naszym zdaniem po prostu z gruntu złych i bardzo restrykcyjnych zapisów".

– Nie jesteśmy i i nie będziemy bezradni. Państwo będzie stawało po stronie kobiety, kiedy będzie podejmowała te dramatyczne w jej życiu decyzje – argumentował szef rządu.

Niespełniona obietnica wyborcza

Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Tusk zapowiadał, że jeśli jego partia dojdzie do władzy, Polki będą miały dostęp do "bezpiecznej i legalnej aborcji do dwunastego tygodnia ciąży". Projekt ustawy przepadł w Sejmie w lipcu – został odrzucony głosami posłów PiS, Konfederacji, większości PSL, przy wsparciu Romana Giertycha (i nieobecności Waldemara Sługockiego i Krzysztofa Grabczuka) z KO.

Art. 152. Kodeksu karnego mówi, że "kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania".

