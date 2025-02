Wzrosła liczba aborcji w Polsce. Najnowsze dane

Informacje podane przez Narodowy Fundusz Zdrowia wskazują, że najwięcej aborcji dokonano w województwie mazowieckim (261).

Ilu aborcji dokonano w poszczególnych województwach?

Oprócz województwa mazowieckiego, pozostałe regiony pod względem liczby dokonanych zabiegów przewyższają województwa dolnośląskie (148 aborcji) i lubelskie (109 aborcji).

W województwie kujawsko-pomorskim przeprowadzono 19 takich zabiegów, w województwie lubuskim – 16, w województwie łódzkim – 88, w województwie małopolskim – 51, w województwie opolskim – 16, w województwie podkarpackim mniej niż pięć (z uwagi na wrażliwość danych, gdy liczba aborcji jest mniejsza niż pięć, zestawienie nie zawiera dokładnej liczby), w województwie podlaskim – 9, w województwie pomorskim – 40, w województwie śląskim – 48, w województwie świętokrzyskim mniej niż pięć, w województwie warmińsko-mazurskim – 13, w województwie wielkopolskim – 54, natomiast w województwie zachodniopomorskim – 19.

Prawo aborcyjne a liczba dokonanych zabiegów

Polskie prawo przewiduje możliwość tzw. przerwania ciąży w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia kobiety, a także w sytuacji, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Jak przypomina RMF FM, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., który wszedł w życie w styczniu 2021 r., wykreślono trzecią przesłankę do przeprowadzenia tzw. legalnej aborcji, czyli ciężką, nieodwracalną wadę płodu. To właśnie ona do czasu orzeczenia TK była najczęstszą przyczyną dokonywania aborcji w polskich szpitalach. Każdego roku wykonywano ok. tysiąca zabiegów z tego powodu.

W 2023 r. w szpitalach przeprowadzono 425 aborcji (423 z nich z powodu zagrożenia życia lub zdrowia kobiety i dwie aborcje w przypadkach, kiedy ciąża była wynikiem czynu zabronionego), w 2022 r. dokonano ich 161 (wszystkie z powodu zagrożenia życia lub zdrowia matki), w 2021 r. zaś przeprowadzono 107 aborcji. W 2020 r. dokonano ich 1078, a w 2019 r. – 1110.

