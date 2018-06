Komorowski: Jaki powinien się schować w mysią dziurę, a nie kandydować w wyborach

Były prezydent odniósł się m.in. do tego, czy będzie kandydować do Parlamentu Europejskiego. – Trzeba by było ocenić szansę i zasadność mojej kandydatury. To są spekulacje, częściowo życzliwe, a częściowo nieżyczliwe względem mojej osoby – mówił.

Komorowski stwierdził też, że, gdyby w 2015 roku odciął się od "ośmiorniczek", to wygrałby z Andrzejem Dudą walkę o fotel prezydencki. – Gdybym odciął się od wszystkich ośmiorniczek, to pewnie bym wygrał te wybory, ale pozostałby niesmak. Nie odciąłem się od mojej grupy i w tej sytuacji mogę ze spokojem patrzyć kolegom w oczy – ocenił.