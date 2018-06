Jej zdjęcie podbija Internet. "Polscy mężczyźni szanują kobiety"

Zdjęcie wykonane przez Macieja Kaczanowskiego wywołuje duże emocje. Dla wielu to potwierdzenie, że Polska to kraj normalny i tolerancyjny.



Uwieczniona na fotografii Zendayia Sithole to studentka z Zimbabwe. Od kilku lat mieszka w Polsce i studiuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przewodniczy także zebraniom Foreign Students Union UMSC, organizacji nastawionej na pomoc studentom pochodzącym spoza terytorium Polski – opisuje "Dziennik Wschodni".

W rozmowie z TVP Info opowiada o swoim kibicowaniu: – Byłam jedyna przedstawicielką Afryki kibicującą Senegalowi (...) Na początku trochę się bałam, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam. Ale uznałam, że to jest czas, żeby kibicować. Innym powodem, dla którego poszłam do kibiców jest to, że czytałam o polskiej historii i wiem, że polscy mężczyźni szanują kobiety. To jeden z tych kraju, gdzie się je szanuje. Więc wiedziałam, że mnie nie pobiją i nie zrobią czegoś złego.