Wrzosek krytykowała Bodnara. Prokurator delegowana w nowe miejsce

"W związku z zainteresowaniem opinii publicznej informujemy, że z dniem 3 lutego 2025 r. Pani Prokurator Ewa Wrzosek została delegowana do wykonywania czynności służbowych w 3 Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Warszawie" – czytamy we wpisie opublikowanym w piątek na platformie X.

Wrzosek: Lepszym ministrem sprawiedliwości byłby Giertych

W grudniu ub.r. Wrzosek publicznie wyraziła rozczarowanie tempem rozliczeń rządu PiS. Oceniła, że po przejęciu władzy przez koalicję Donalda Tuska "nie mamy jeszcze ustabilizowanej sytuacji prawnej, politycznej, ustabilizowanej demokracji, mamy chaos".

– To nie jest czas, aby ściśle w sposób pozytywistyczny trzymać się litery prawa – przekonywała na antenie TVP Info. W ocenie Wrzosek lepszym ministrem sprawiedliwości byłby Roman Giertych.

– Adam Bodnar jest wybitnym prawnikiem, idealnym na czas spokoju. Natomiast mamy okres, jeśli użyć terminologii wojskowej, "powojenny" – argumentowała. Według niej Giertych poradziłby sobie lepiej "w obecnych warunkach, gdy potrzebne są niepopularne decyzje, mogące oznaczać ostracyzm środowiskowy".

Wypowiedź Wrzosek Giertych skomentował na portalu X, pisząc: "Radzę pani Prokurator, aby w sprawie obsady rządu Donalda Tuska zaufała Donaldowi Tuskowi".

Bodnar zaskoczony. "Są zasady w relacjach służbowych"

Do słów Wrzosek odniósł się także Adam Bodnar. Przyznał, że przyjął jej wypowiedź "z lekkim zaskoczeniem". – Tym bardziej, że pani prokurator jeszcze miesiąc temu zdecydowała się na przyjęcie propozycji przyjścia na delegację do Ministerstwa Sprawiedliwości – mówił w Polsat News.

– Jestem może staroświecki, ale uważam, że są zasady w relacjach służbowych jak lojalność. To oznacza, że jeśli są zastrzeżenia, to mówi się o nich szefowi – podkreślał.

Wrzosek we wrześniu złożyła wniosek o odejście z prokuratury. Po spotkaniu z Bodnarem w październiku zmieniła zdanie i cofnęła wniosek. Następnie została radcą ministra sprawiedliwości do spraw warunków służby prokuratorskiej.

Konsekwencje wobec prokurator

Szef MS nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy wyciągnie wobec Wrzosek konsekwencje. – Są we mnie emocje, ale muszę stać twardo na dwóch nogach. Myślę, że pani prokurator Wrzosek musi sama podjąć decyzję, kim chce być w sferze publicznej. Myślę, że każdego dnia zadaje nam wszystkim takie pytanie – stwierdził.

Bodnar przyznał, że w wypowiedziach Wrzosek "polityki na pewno jest sporo". Jeszcze tego samego dnia Wrzosek została odwołana z delegacji do MS oraz Krajowej Rady Prokuratorów.

