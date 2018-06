Syn Wałęsy radzi ojcu: Niech się odchudzi

– Jeżeli, co mogę prosić ojca, to żeby troszeczkę się odchudził, bo i serce będzie lepiej pracowało i on będzie zdrowszy, i żeby nie pracował tak dużo – mówił w TVN24 kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Gdańska Jarosław Wałęsa.

W rozmowie odniósł się również do słów ojca, który podczas uroczystości powołania Komitetu Obywatelskiego mówił, że ma "sfatygowane życie". – Rozebrano mi "Solidarność"... nawet na żonę nie mogę liczyć, bo usamodzielniła się dość daleko. Pretensji do żony nie mam, ale zgadzam się z tym, choć inaczej mnie wychowano – żalił się były prezydent. – Kocham mojego ojca, ale czasami trochę dramatyzuje. Nie jest tak źle... Ma dobrą żonę, ma fajne dzieci, udało mu się wiele osiągnąć. Trzeba iść do przodu – skomentował europoseł. Czytaj także:

Jarosław Wałęsa kandydatem na prezydenta GdańskaCzytaj także:

Wałęsa będzie pilnował prawidłowości wyborów. Schetyna i Rzepliński mu pomogąCzytaj także:

Wałęsa krytycznie o Adamowiczu: Nie dotrzymuje słowa, ma syndrom oblężonej twierdzy